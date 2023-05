Ana Barceló, sobre la gestión del PP en Alicante: “¿qué locura es esta?”

“Es hora de que el Ayuntamiento de Alicante pase al siglo XXI”. Así alentaba Barceló en el acto socialista en la UA, en el que participaron Ximo Puig y Pedro Sánchez

La candidata del PSOE a la alcaldía de Alicante, Ana Barceló, se apoya en el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para celebrar el acto del Partido Socialista en Alicante, realizado en el Paraninfo de la Universidad de Alicante.

Barceló fue muy dura con la gestión del Partido Popular en la ciudad de Alicante, según la candidata socialista, ya es hora de que el Ayuntamiento de Alicante despierte de su letargo: “Basta ya del inmovilismo, de la desidia infinita y del olvido de los barrios menos desarrollados por parte del PP”.

Un partido municipal, liderado por Luis Barcala, al que Ana Barceló se refería a él como “un alcalde que pierde millones de euros, por el hecho de llevar la contraria al gobierno de Puig y hacer caso a Génova”.

Ximo Puig da a conocer a Ana Barceló

Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana -quien según Pedro Sánchez es un referente del socialismo español- aprovecha el mitin en Alicante para mostrar una cara sensible y humana de la candidata a la alcaldía. Así pues, relató la anécdota que sucedió en plena pandemia, cuando Ana Barceló ocupaba el puesto de Consellera de Sanitat y falleció su madre: “El día que pasó, yo le dije que se fuera a casa y ella me dijo que no. Que si hubiera hecho eso, le habrían entendido todos menos su madre”.

En su intervención, el candidato que se disputa con Carlos Mazón -candidato a la Generalitat por el PP- ‘echó mano’ de la pandemia para decirle a Pedro Sánchez que la Comunidad Valenciana es un referente a nivel europeo: “No hubo negacionistas, fuimos de las primeras comunidades en acoger la vacuna, cuando en otras comunidades preferían tomar cañas”.