Mazón: “Hay que eliminar los prejuicios ideológicos de la gestión de la sanidad"

El líder del PPCV ha asistido esta mañana al foro organizado por ESDiario CV para abordar la situación sanitaria que viven miles de ciudadanos del sur de la provincia de Alicante.

Carlos Mazón, candidato a la presidencia de la Generalitat por el Partido Popular y actual presidente de la Diputación de Alicante, ha asistido esta mañana a unas jornadas, organizadas por ESdiario CV, donde se ha puesto voz y se ha dado visibilidad, gracias a expertos, ciudadanos y profesionales, a la situación sanitaria que viven en el sur de la provincia de Alicante, poniendo un foco especial en aquellos municipios que pertenecen al departamento de salud de Torrevieja. Durante el acto, el líder ‘popular’ ha reivindicado una “Sanidad Pública y Universal alejada de los prejuicios ideológicos sobre los modelos de gestión que esté para asistir a los ciudadanos”.

“Cómo es posible que la gente que viene a esta zona, que viene a esta provincia a disfrutar de nuestra amabilidad y hospitalidad, haya visto, en tan poco tiempo, como un servicio de Salud se ha deteriorado tanto en tan poco tiempo”, ha subrayado Mazón al hablar sobre la situación que se vive en Torrevieja tras la reversión de la concesión de su Hospital. “¿Cómo puedo tener un buen trato sanitario si no cuidamos a aquellos que, durante la pandemia, se jugarón la vida por nosotros, pero cuando ha llegado el momento de los incentivos, nos hemos olividado de ellos?”, se preguntaba el candidato a la Generalitat.

Ante estas preguntas, Mazón ha propuesto una serie de soluciones que mejoren la situación que en estos momentos vive la sanidad valenciana en pro de la calidad y la eficiencia. En primer lugar, el presidente de la Diputación de Alicante, ha hablado sobre los prejuicios ideológicos, que existen por parte de algunos grupos políticos, en cuanto a los modelos o formas de gestión. Mazón ha expuesto que esto va “mucho más allá de ideologías”, ya que, cuando hablamos de Salud Pública, hablamos del bienestar general de la ciudadanía.

Otro de los puntos que ha resaltado ha sido el blindaje del presupuesto público destinado a la sanidad. “No puede ser que, en estos cuatro años, el peso total del presupuesto destinado a sanidad no haya superado el 30% del total del presupuesto de la Generalitat. El tope mínimo, a partir de ahí siempre hacia arriba, ha de ser de este 30%”, ha subrayado Carlos Mazón. Además, el líder ‘popular’ también ha abogado por la creación de una Dirección General de Atención Primaria, con un presupuesto blindado, y un plan de incentivos, consensuado con los profesionales, para tratar de cubrir las horas que hagan falta y estas sean debidamente remuneradas.

Imposición lingüística

Otra de las líneas a las que ha querido hacer referencia el presidente de la Diputación de Alicante para explicar el problema de falta de médicos que se vive, en estos momentos, en el territorio valenciano ha sido el requisito lingüístico como principal culpable de la fuga de talentos. “No es muy de recibo que, cuando tenemos buenos profesionales y hay que consolidar sus plazas, el valenciano cuento lo mismo o más que un doctorado. No puede ser que, un profesional, a la hora de computar su experiencia para consolidar su plaza y acceder a un mejor contrato, no se le cuenten los años trabajados en un hospital de gestión concertada. No puede ser que no le cuente la experiencia si ha trabajado en otra comunidad. Estamos expulsando el talento del sistema”, ha afirmado Mazón.

Imagen del Foro "Termómetro sanitario del sur de Alicante"