Elche oferta ocho quioscos municipales para múltiples actividades comerciales

El Ayuntamiento permitirá la exención del pago del canon en función de la inversión realizada para la puesta en marcha de la actividad comercial.

El Ayuntamiento de Elche aprobará en la próxima Junta de Gobierno Local la licitación de concesión de ocho quioscos de titularidad municipal durante 10 años. Se trata de tres quioscos situados en la Glorieta, uno en plaza de la Aparadora, otro en plaza Eres de Santa Lucía, el quiosco situado en la calle Reina Victoria esquina con calle Gabriel Miró, el situado en calle Reina Victoria esquina con calle Jorge Juan y el quiosco de Perleta.

La edil de Aperturas, Caridad Martínez, ha explicado que todos ellos saldrán a licitación con un canon anual de entre 600 y 1.500 euros dependiendo de las ubicaciones, “el canon más bajo que hemos podido establecer” ha indicado Martínez. Cada interesado tendrá que realizar una oferta económica que se valorará, además de otros parámetros que se tendrán en cuenta como el proyecto técnico que se aporte, la inversión a realizar, el número de empleados que se contraten, la situación de incapacidad de la persona interesada o la situación de desempleo.

Además, la edil del área ha anunciado que a los interesados en establecer sus negocios en estos quioscos se les va a eximir del pago del canon en función de la inversión realizada para la puesta en marcha de la actividad comercial. En las inversiones de entre 1.500 a 3.000 euros, la exención será de un año; en inversiones de entre 3.001 a 5.000 euros, de dos años y en inversiones de más de 5.000 euros, de tres años.

Las actividades permitidas en cada quiosco estarán establecidas por distintas categorías en función de la situación de cada uno de los establecimientos, “categorías que hemos ampliado en la medida que hemos podido” ha señalado Caridad Martínez.

Hay que tener en cuenta que los quioscos de categoría A podrán vender productos alimenticios ya preparados como es el caso de helados, bebidas, golosinas o frutos secos; los de categoría B, productos alimenticios con preparación en el mismo quiosco como churros o gofres; los de categoría C, podrán ofrecer consumo de productos alimenticios estableciendo bares, cafeterías o heladerías; los quioscos de categoría D estarán autorizados a la venta de prensa y artículos relacionados y los de tipo E podrán ofrecer artículos no alimenticios como por ejemplo flores, artesanía, bisutería, etc.

Teniendo en cuenta las categorías, los tres quioscos ofertados en La Glorieta serán de tipo A, B, D y E, al igual que el de la Plaza de la Aparadora y el de Reina Victoria con Gabriel Miró. En el caso de los quioscos de la plaza Eres de Santa Lucía y el de Reina Victoria con Jorge Juan, estos podrán albergar negocios de categoría A, D y E. Por último, en el situado en la avenida de Perleta se podrá establecer actividades de las categorías A, B y C.

Y como novedad, está previsto que los quioscos de categoría A, B y C, puedan optar a establecer terrazas siempre y cuando cumplan con los requisitos. Una posibilidad sujeta a la aprobación de la modificación de la Ordenanza de Terrazas.

Las personas interesadas tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar toda la información desde la publicación de las bases del concurso en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del Ayuntamiento de Elche.