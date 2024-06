El alcalde de Elche desenmascara una campaña homófoba de la izquierda

Pablo Ruz denuncia que grupos de izquierda han llenado con miles de pegatinas homófobas la ciudad: “¿Cómo el atacado es derechas ya no vale? No a su hipocresía”

La izquierda, tan rápida para denunciar homofobia en cualquier lado, calla sin embargo si el afectado es de derechas. O incluso es la responsable de los ataques homófobos si es contra alguien del PP. Es el caso que ha denunciado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, después de que la ciudad se llenara con miles de pegatinas con mensajes homófobos contra él que estarían difundidas por organizaciones de izquierdas.

En concreto, Pablo Ruz reprochaba en el pleno del Ayuntamiento de Elche la hipocresía de la izquierda tras denuncias una campaña que ha llenado la ciudad con más de mil pegatinas con el mensaje “Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?”, insinuando una homosexualidad del alcalde.

“Llevo un mes soportando pegatinas y ataques homófobos en Elche, aguantando ataques por las calles, y sabemos que detrás de esto no está el PP y Vox, no está la derecha rancia y fascistas como dicen, están las entidades del entorno de la izquierda. Es una prueba evidente de su hipocresía”, señala el alcalde de Elche a la oposición del PSOE y Compromís.

Pablo Ruz indica que PSOE y Compromís “nos ha llamado perversos e incluso de estar en contra de los derechos humanos”. “Me niego a aceptar la superioridad moral de la izquierda y lo dice alguien que está sufriendo un ataque homófobo durante un mes y medio. Y para ustedes no estoy autorizado a hablar porque no hago ni digo lo que ustedes dicen ¿Qué pasa, que si el atacado es de derechas ya no vale?”, ante el silencio total de la izquierda.