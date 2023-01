El sistema sanitario del sur de Alicante, a debate

ESdiario y el Ayuntamiento de Torrevieja han organizado unas jornadas con expertos profesionales y ciudadanos para analizar la situación de un departamento sanitario abandonado.

ESdiarioCV pone el termómetro a la situación sanitaria del sur de Alicante. Los jornadas, celebradas durante la mañana de hoy en el hotel Fontana Plaza de Torrevieja, han puesto el foco sobre la situación sanitaria que padecen los pacientes que dependen del departamento de salud de Torrevieja desde que se revirtió la gestión del Hospital y las urgencias del municipio.

El foro, ha contado con la presencia de Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante y candidato a la presidencia de la Generalitat por el PPCV, Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, José Zafrilla, jefe de operaciones de Ribera Salud, y alcaldes de municipios afectados, pacientes que han contado historias ‘surrealistas’ en las urgencias actuales o profesionales que han vivido las dos caras de la moneda.

🗣️ El alcalde de @TorreviejaAyto @EduardoDolon concluye el foro hablando sobre la necesidad de encontrar un modelo sanitario de gestión beneficioso para la población de este departamento @ESdiarioCV pic.twitter.com/JEAIoSblqW — ESdiario CV (@ESdiarioCV) January 25, 2023

Durante el acto se ha dado a conocer una encuesta, realizada por ESdiario junto a Demoscopia, si habían visto perjudicada su atención sanitaria tras la reversión, a lo que el 50% de los encuestados contestaba que sí, solo un 37% que no, mientras que un 12% no quería contestar. La mayoría de los encuestados valoraban las urgencias actuales con puntuaciones que rondaban el 5 sobre 10 de media. Otro de los puntos sobre el que incidía la encuesta era si, como pacientes, estaban a favor de que el valenciano fuera un requisito necesario para que los médicos pudieran ejercer en nuestro territorio. El 27% de los encuestados consideraba que si, frente al 63,2% que creía que este requisito no era necesario. Un 9,8 de la población encuestada no quiso responder esta pregunta. Por último, con un 27,8%, la mayoría de los ciudadanos consideran que la responsable de la situación actual que se vive en las urgencias y Hospital de Torrevieja es la consellera, Ana Barceló.

🗣️ Una paciente de las urgencias en el hospital de Torrevieja durante el COVID, cuanta su dura experiencia @TorreviejaAyto @ESdiario_com @ESdiarioCV pic.twitter.com/vCQjpq4jF1 — ESdiario CV (@ESdiarioCV) January 25, 2023

Durante el acto, uno de los testimonios que más ha conmocionado a la gente ha sido el de una paciente que vivió una de las peores situaciones que se pudo vivir en un hospital, la pandemia de COVID-19 que apunto estuvo de costarle la vida. Otra ciudadana, que se encontraba entre el público, durante la intervención final del alcalde de Torrevieja, ha querido lanzar un mensaje para que los políticos, “se pongan de acuerdo” y la situación vuelva o como “era antes” con la gestión del grupo Ribera Salud.

🗣️ Fran García, ex-trabajador del Hospital de Torrevieja, cuenta como, desde Generalitat no se le quieren reconocer, a él o a sus compañeros, los años trabajados cuando el hospital estaba bajo la gestión de Ribera Salud @ESdiario_com @TorreviejaAyto @ccoopv pic.twitter.com/gabzNw9kXS — ESdiario CV (@ESdiarioCV) January 25, 2023

🗣️ Una ciudadana de Torrevieja pide que los políticos se pongan de acuerdo para mejorar su situación y pide que “vuelva @riberasalud” @TorreviejaAyto @ESdiario_com pic.twitter.com/t39OP7jtYe — ESdiario CV (@ESdiarioCV) January 25, 2023

Por último, entre el público asistente también se encontraba Fran García, un ex-trabajador del Hospital de Torrevieja quien ha manifestado que, ni a él, ni a sus compañeros, desde Generalitat, se les quieren reconocer los años trabajados en el hospital mientras este estuvo gestionado por el grupo Ribera Salud.