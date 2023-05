Pedro Sánchez ensalza a Puig como "referente del socialismo español"

Puig aboga por "hacer posible el renacimiento" de la ciudad de Alicante en el mitin celebrado en la Universidad ante unas mil personas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado a la candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, y ha vaticinado que será "la mejor alcaldesa" de la ciudad tras las elecciones del 28 de mayo. Además, ha ensalzado al president de la Generalitat y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, y lo ha calificado como "un referente del socialismo español", durante un mitin de precampaña electoral celebrado en la Universidad de Alicante ante unas mil personas.

"Para mí es un orgullo caminar al lado tuyo para poder hacer todos los avances y reformas que se necesitan. Estoy convencido de que vas a volver a revalidar esa mayoría y volver a ser el president. La Generalitat Valenciana con el PP era sinónimo de corrupción; con Ximo Puig es sinónimo de ejemplaridad y de buena gestión", ha sostenido Sánchez.

"Vamos a volver a ganar las elecciones en Alicante, en la Comunitat Valenciana y en toda España, porque nuestra gestión es nuestro mejor aval para solicitar no la misma, sino una mayor confianza en estas elecciones después de cuatro años", ha recalcado.

Asimismo, Sánchez ha destacado la Ciudad de la Luz como "uno de los grandes centros audiovisuales que tiene España", con unas "instalaciones formidables" a nivel nacional e internacional, que ha lamentado que fue cerrado "por ineptitudes". Además, ha dado las gracias a la ciudadanía alicantina por su "solidaridad" con la acogida de refugiados ucranianos a causa de la guerra de Rusia y Ucrania.

Puig agradece a Sánchez el apoyo a la Comunitat

Por su parte, el president de la Generalitat ha agradecido la presencia de Sánchez y ha resaltado la importancia de Alicante, a la que considera "fundamental para el proyecto de la Comunitat Valenciana". "No existiría una Comunitat Valenciana sin un Alicante fuerte, vivo y dinámico", ha aseverado.

En este sentido, ha lamentado que la Generalitat no ha "hecho más" en Alicante "porque el Ayuntamiento no ha querido" y ha citado el Plan Edificant de educación donde, a su juicio, el consistorio "ha preferido oponerse y hacer confrontación a la Generalitat que hacer colegios". "Hay gobiernos que no quieren colaborar, prefieren que no avance su sociedad porque prefieren intentar confrontar para sacar más votos. Unos queremos colaborar lealmente y otros confrontar", ha censurado.

Asimismo, Puig ha abogado por "hacer posible el renacimiento" de la ciudad de Alicante. "¿Dónde está escrito que el gobierno local tiene que ser para siempre gobernado desde la derecha? En ninguna parte, con fuerza y ánimo podemos conseguirlo, porque tenemos un proyecto para Alicante y para la Comunitat Valenciana", ha apuntado.

"Alicante se merece una oportunidad. No puede quedar como una ciudad sin faro. Hemos invertido en innovación, pero necesitamos un Ayuntamiento que sea un aliado eficaz, sobre todo de su gente, que dé soluciones a los problemas endémicos, que mire hacia adelante. Eso lo puede y va a liderar seguro Ana", ha enfatizado.

Además, ha afirmado que las grandes inversiones llegadas a Alicante han sido "de manos de gobiernos socialistas". "Ya está bien de señalarnos como antialicantinos. Antialicantino es aquel que estuvo 20 años en el Gobierno de la Generalitat y no hizo nada", ha expresado.

"La única obra importante fue la Ciudad de la Luz y, como hicieron trampas, tuvieron que cerrarla. Fuimos nosotros quienes la rescatamos, trabajando con Europa de manera silenciosa, dura y eficaz y la semana que viene volverá a rodarse en la Ciudad de la Luz", ha celebrado.

Puig ha celebrado la declaración del fin de la pandemia y ha lamentado que en otras autonomías "se hizo partidismo y se utilizó la confrontación". "Se puso por bandera que era más importante salir a tomarse cañas que defender la vida de las personas", ha denunciado, al tiempo que ha augurado que "pasará el tiempo y con perspectiva histórica cada uno verá lo que hizo".

También ha puesto en valor los datos de empleo de la Comunitat Valenciana, en "el momento de la historia cuando más personas están trabajando" en la autonomía. "Se ha demostrado que cuando hay una alianza entre gobiernos progresistas, la economía se gestiona mejor", ha asegurado, al tiempo que ha mencionado que desde 2015 "todos los indicadores económicos y sociales han mejorado" en la Comunitat, mientras que, a su juicio, el PP "evidentemente no tiene proyecto para España, ni para la Comunitat Valenciana, ni para Alicante".

"En 2015 había dos problemas fundamentales: el paro y la corrupción. La corrupción era una lacra enorme que quitaba reputación. Parecía que estuviéramos todos manchados, pero eso no era verdad. Hemos demostrado que no era la Comunitat Valenciana, era el PP. La Comunitat está llena de gente honrada, honesta y gente maravillosa", ha recalcado.

Asimismo, ha recalcado la importancia de pagar impuestos "para tener estado de bienestar" y ha censurado que el PP "dilapidó el sistema sanitario", que al Botànic le ha "costado reconstruir", y ha prometido que la próxima legislatura acabarán con la desprivatización del sistema de salud.

"LA PONDREMOS EN PIE"

Por su lado, la candidata socialista a la Alcaldía ha reclamado que el Ayuntamiento de Alicante "se despierte de su letargo y pase al siglo XXI". "Eso solo lo podemos hacer de la mano de un gobierno socialista. Alicante volverá a brillar, a Alicante la pondremos en pie", ha aseverado.

Barceló ha dicho "basta" al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante -formado por PP y Cs-, al que ha tachado de "inmovilista" y ha denunciado su "desidia infinita y olvido o desprecio por los barrios menos favorecidos".

"Basta de negligencia del alcalde que, con tal de hacer oposición al Gobierno de España y de la Generalitat, pierde millones de euros de recursos públicos, que impide que lleguen y nos beneficiemos los alicantinos. Sigue las consignas de Génova y se permite criticar al gobierno socialista mientras deja que Alicante se le caiga en pedazos", ha aseverado.

Barceló ha prometido una población "unida, solidaria y cohesionada, social, econónomica y territorialmente". "Es preciso que vayamos cerrando ese abismo económico y social insoportable que hay en Alicante", ha expresado.