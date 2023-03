Tamames versus Sánchez & Podemitas

“Les ministres” podemitas quieren inhumar intelectualmente al catedrático Tamames, demostrando que ni siquiera han leído su famosa Estructura económica de España.

Antes se escuchaba respetuosamente a los viejos, se veneraban sus consejos de ancianos, y la experiencia vivida era un mayor grado de reconocimiento social y personal sobre el resto a la hora de tomar decisiones colectivas. Hoy, nuestros bisoños podemitas, intentan ningunearlos, tal vez deba pluralizar, en el pudridero intelectual y en el ideario público, unas veces desde un ignorante desprecio al pasado más o menos inmediato, otras, apriorística e intolerablemente, censurando a quienes no se sometan a su maximalismo progre para parvularios e indocumentados vocingleros/as.

Son los nuevos bárbaros arremetiendo contra cátedras, ateneos y academias. La Inquisición rediviva quemando incunables de los clásicos grecolatinos. El soviet estalinista fusilando o deportando a sabios, científicos, artistas y poetas discrepantes con su esquemática doctrina social-comunista. El “conmigo o contra mí” sin medias tintas por buenos y cuerdos renglones que escriban los contrarios desde la libertad de expresión.

Todavía recuerdo esas películas de terror futurista en las que a partir de cierta edad y tras ceremonia de homenaje colectivo agradeciendo servicios por eso creo que normalmente es muy prestados, te envían a una “muerte feliz”. Ahora “les ministres” podemitas quieren inhumar intelectualmente al catedrático y técnico del Estado, Ramón Tamames, demostrando que ni siquiera han leído su famosa Estructura económica de España, escrita hace ya más de 60 años, pero todavía vigente como obra de obligada consulta universitaria, al igual que su Diccionario de Economía, demostrándonos, quienes precisamente por su oficio de profesores en facultades de Ciencias Políticas y Económicas, una supina ignorancia o, aviesa intención desacralizadora del pensamiento marxista español anterior a sus actuales “Iluminaciones”.

Pedro Sánchez, ídem profesor universitario y “máster del universo” en las materias que nos ocupan, drogodependiente político del harén de Pablo Iglesias, se verá las caras con quien hace años era su más admirado mentor, Ramón Tamames, entre el 21 y el 22 de los corrientes. Lo cierto y verdad es que, en el ámbito de una discusión por derroteros teóricos, nuestro apolíneo presidente del Gobierno no tiene ni una medianeja bofetada dialéctica frente al antónimo excomunista y luego converso a liberalismos varios, nuestro venerable nonagenario don Ramón. Aunque también resulta incuestionable cómo la legión de subalternos “bienpagaos” monclovitas anden semanas muy dedicadamente afanados en el contraataque dialéctico-economicista para tan desigual confrontación entre mayor gabinete de expertos multidisciplinares contra el solitario cátedro de oxigenada cabeza y desaliñada figura.

Lo de Vox como suporters de Tamames entra dentro del anecdotario de la “rentabilidad política” (ellos sabrán lo que hacen) a la que no se ha atrevido el temeroso PP porque, dicen que las cuentas de los votos no les salen, y el ridículo no les entra; aunque muchos pensamos que han dejado suelto al bull-terrier para morder las corvas sanchistas, a sabiendas que habrá presa momentánea, pero no caza contable dado que independentistas de diversa intensidad, tribus podemitas y algunos minoritarios tránsfugas o regionalistas sui generis, sacarán por la sobaquera dándole aire de supervivencia a un presidente ya muy tocado.

Pedro Sánchez cree que se lucirá ante las embestidas de un morlaco añoso con las astas afeitadas por la praxis contable, pero cuidado...

Ganchos, directos, uppercuts. jabs, crochés o swings, para tumbar al Gobierno social-ácrata los hay sobrados y en todas direcciones, pero no caerá este Polifemo de su guarida en La Moncloa, porque quienes quieren cambiarnos la España conocida por otra indeterminada nación de naciones taifas, ya han negociado en el vestuario (como lo hicieron con el knockout a Rajoy) un tongazo capaz de despepitar a los espectadores, aunque manteniendo interesada y desvergonzadamente la corona de este peso ligero Periko Sánchez y sus estupendísimas ring-girls (Ione Belarra, Yolanda Díaz e Irene Montero mandamases en el Gobierno de las amazonas).

Isla Barataria, charlotada del Bombero Torero, bufonada de aquellos enanos quienes entre bromas y veras le cantaban las 40 a sus indolentes reyes, había una vez había una vez un circo, etc. son las acusaciones que desde la siniestra mediática le lanzan al vetusto profesor en este teatro del absurdo sobre el cortísimo cuento de Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, Ramón Tamames interpretará el papel de la Transición (mesozoica) cual contemporáneo Príncipe encadenado o imaginario gobernador Sancho Panza.

Un guión reprobatorio y pormenorizado en 36 folios que, tras interesada filtración, ya los conocemos todos/as/es antes de su presentación inaugural en el Congreso. Pedro Sánchez cree que se lucirá ante las embestidas de un morlaco añoso con las astas afeitadas por la praxis contable, pero cuidado porque algún que otro revolcón pueden evidenciar la impericia y falta de cuajo de nuestro primer espada socialista si intenta meter demasiadamente el cacho de su innata soberbia.