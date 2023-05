Mazón: “Voy a acabar con la tasa turística de Puig"

El candidato a la Presidencia del PP se compromete a reivindicar un AVE que enlace las tres provincias “para impulsar un turismo mediterráneo”.

El presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que acabará “de una vez por todas con la tasa turística impuesta por Puig a un eje central de nuestra economía y que es otro impuesto en la Comunitat Valenciana con el que se está dando un mensaje al turista de que molesta”.

Mazón ha hecho estas declaraciones durante un mitin en Benidorm, junto al candidato a la Alcaldía de la localidad, Toni Pérez. El presidente del PPCV ha afirmado que el Consell de Puig “llama tasa a lo que realmente es un impuesto al turismo, ya que una tasa se cobra cuando uno recibe un servicio, pero aquí Puig y sus socios abren la puerta a cobrar impuestos por el simple hecho de hacer turismo, aunque seas de la comunidad Valenciana, y eso no esto no lo vamos a consentir”. Además, ha recordado que este impuesto “grava y penaliza al alojamiento regulado”.

“Una Comunidad abierta y emprendedora como la nuestra da la bienvenida a los turistas, pero no les dice ‘molestáis, y por eso vais a pagar’”, ha añadido. Para Mazón “este es un mensaje erróneo y perjudicial, que es malo para nuestro sector turístico, para nuestro comercio y para nuestra hostelería”.

En este sentido, el presidente del PPCV se ha comprometido a que la tasa turística “será derogada de inmediato, no estará ni un minuto más, porque nos tenemos que abrir al mundo, somos tierra abierta, somos tierra hospitalaria y lo vamos a volver a demostrar con el gobierno del cambio del Partido Popular”.

También en materia turística, Mazón ha señalado que “defenderemos lo nuestro ante un gobierno central que sigue ninguneándonos con los precios del Imserso y que nos impide poder desestacionalizar nuestro turismo”. Otro de los compromisos del candidato del PP es el de abrir nuevos mercados turísticos. “El mercado estadounidense es un mercado prioritario para nosotros, sobre todo ahora, cuando el mercado del Este está complicado por la guerra de Ucrania, por lo que esta Comunidad ya no puede seguir sin una conexión directa con Estados Unidos”.

Ha reivindicado un AVE en la Comunitat Valenciana “que una las tres provincias para de esta forma impulsar también un turismo dentro de la Comunitat Valenciana y para un turismo mediterráneo que ya mira y que tiene que mirar cada día más a nuestra tierra”.

Los vascos de Benidorm

Por otro lado, se ha referido a “los vascos que viven aquí y que vinieron a Benidorm para estar mejor huyendo del terror, los que vieron cómo incluso aquí hubo atentados como el del Hotel Nadal, que no olvidamos, que están estupefactos con ese Partido Socialista que sigue pactando con quienes ya presentan directamente terroristas en sus listas”.

No se puede tener de socio preferente a alguien que directamente lleva a terroristas, asesinos y gente que ha amenazado la convivencia en sus listas.



Exigimos al PSOE que rompa ya con Bildu.

En este sentido ha asegurado no entender que “no ha salido nadie del PSPV para exigirle a su jefe Pedro Sánchez que rompa ya con Bildu y le diga que lo saque del mapa. En democracia no se puede tener de socio preferente a alguien que directamente pacta con los que tapan no solo al terrorismo, sino a terroristas, a asesinos que han amenazado a muchísima gente. No entiendo que no se indignen”, ha zanjado.