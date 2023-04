Puig reivindica el "gran objetivo" de "dar a Alicante lo que merece"

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha reivindicado el "gran objetivo" de los socialistas de "darle a Alicante lo que se merece, con responsabilidad y visión de futuro". "Trabajando juntos, con ilusión y determinación, conseguiremos que Alicante sea una capital del Mediterráneo", ha manifestado.

En estos términos se ha pronunciado Puig durante el acto de presentación de candidatura de Ana Barceló a la Alcaldía de Alicante, donde ha asegurado que "con su capacidad de trabajo y la responsabilidad será una magnífica alcaldesa para esta ciudad".

Hoy he presentado a mi equipo, el equipo que impulsará un proyecto común, que pondrá en pie la ciudad y la elevará donde se merece.



No tengo dudas que acompañada e impulsada por todos y todas ellas haremos que Alicante sea una ciudad que brille.#VolvamosABrillar #AnaAlcaldesa pic.twitter.com/xK932I30GM — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) April 28, 2023

"Debemos sumar sinergias entre instituciones y sociedad civil para avanzar", ha defendido Puig, al tiempo que ha subrayado que "el Ayuntamiento de Alicante necesita una alcaldesa como Ana que tenga ilusión y una mirada de ciudad, no que este acorralado por líos internos". "Los vecinos y vecinas se merecen un Ayuntamiento que trabaje por encima de interés partidistas y que persiga la gran causa común que es la mejora de la vida de las personas", ha resaltado Puig, según ha indicado la formación en un comunicado.

Asimismo, ha criticado que "la derecha no tiene proyecto ni para Alicante ni para la Comunitat Valenciana, y como no lo tienen solo se dedican a intentar destruir". "No podemos permitir que Alicante se quede fuera de este mapa de oportunidades", ha insistido.

"Lo que nos jugamos el próximo 28 de mayo es de avanzar o retroceder, son unas elecciones que van de credibilidad y estabilidad", ha declarado, y ha asegurado que "de lo que se trata es de conseguir que esta ciudad tenga lo que se merece, y eso solo pasará con Ana Barceló como alcaldesa".

Por otro lado, respecto a la vivienda, el secretario general del PSPV-PSOE ha augurado que "la próxima legislatura será la legislatura de la vivienda" y ha apostado por una "gran operación de viviendas en colaboración con los ayuntamientos y la iniciativa privada para cumplir con el derecho constitucional a la vivienda".

"El señor Mazón -presidente de la Diputación de Alicante- cuando estaba al frente de una institución valenciana dijo que haría 200.000 viviendas para los jóvenes y no hizo ninguna, y ahora va a hacer exactamente lo mismo", ha censurado.

"Alicante volverá a brillar"

Por su parte, Ana Barceló, ha afirmado que "hoy en Alicante hay mucha gente que inspira la nueva modernidad y la nueva Alicante" y ha destacado que "todos los vecinos y vecinas juegan un papel en la construcción del presente y del futuro, debemos aunar esfuerzos para conseguirlo".

Barceló ha prometido que derogará "la ordenanza de la vergüenza". "No podemos mirar hacia otro lado mientras vemos a personas sin techo necesitadas de esperanza y recursos", ha lamentado.

"Ha llegado la hora de Alicante y para eso os necesitamos a todos vosotros para conseguir, sin miedo y con esperanza, que la ciudad vuelva a brillar como se merece", ha concluido.