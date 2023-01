Puig replica al Ministerio por el Tajo-Segura: "Tenemos derecho a discrepar"

El presidente de la Generalitat justifica su ausencia en la concentración de regantes y aboga por "trabajar" ya que considera que "el grito por sí mismo no es suficiente".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig ha reclamado en Orihuela “responsabilidad” en el uso eficiente del agua, porque ha asegurado que “cada gota cuenta”, especialmente tras el encarecimiento del agua tras el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Puig, que no asistió a la concentración de regantes en Madrid, ha reivindicado la defensa del trasvase Tajo-Segura "desde la racionalidad y no desde la demagogia". Aboga por "trabajar para solucionar, porque el grito por sí mismo no es suficiente". "Hay que buscar un espacio de encuentro para encontrar soluciones, porque sino evidentemente no vamos a tener agua para siempre, que es el gran objetivo", ha subrayado.

Las críticas por su ausencia en la protesta le han obligado a excusarse y ha indicado que está "siempre presente" y "en cada momento en el lugar que corresponda", además de señalar que en ese momento se encontraba en Frankfurt (Alemania) en una feria internacional del sector textil. No obstante, ha asegurado que su posición en relación al trasvase es "bien clara": "No hay ninguna duda respecto a mi posición".

Pese a que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cerrado la puerta a la reivindicación alicantina alegando la necesidad de cumplir con el caudal ecológico marcado por las senencias, Puig sigue insistiendo en que existía un acuerdo previo al que el Gobierno ha fallado. El Ministerio planteó un documento con el que la Generalitat estaba "claramente de acuerdo", ha expresado. Este documento, ha recordado, señalaba que el caudal se actualizaría en 2025 "en función de cómo esté el río en ese momento".

Sin embargo, ha lamentado que, posteriormente, ha habido un cambio en ese documento que el Gobierno remitió al Consejo de Estado, órgano al que la Generalitat y otras autonomías han presentado alegaciones. "Tiene su derecho a cambiar, pero nosotros también tenemos nuestro derecho a discrepar", ha aseverado.

El jefe del Consell ha reiterado su apoyo tanto a la obtención de recursos hídricos como a la gestión eficiente del agua que, según ha señalado, “pasa por reforzar todo el sistema de riego”. Por ello, ha explicado que la Generalitat ha activado “una gran inversión” para la rehabilitación de la red de acequias y azarbes de la Vega Baja a través del Plan Vega Renhace.

Cabe destacar que actualmente están en marcha 7 de las 9 actuaciones de mejora y reacondicionamiento de la red de infraestructuras hidráulicas de la Vega Baja previstas en la fase I del plan, que cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros para regenerar el estado de determinadas acequias y lograr así un aprovechamiento óptimo del agua empleada en el riego de los cultivos de la comarca.

Estas nuevas actuaciones se suman a la cifra de 20 millones de euros que la Generalitat ha invertido en obras de regadío y reparación de caminos rurales desde 2019 con el objeto de paliar de los graves daños causados por la DANA en la zona.

Esfuerzo inversor en la Vega Baja

En el transcurso del acto, el president ha puesto de manifiesto el esfuerzo inversor del Consell en la comarca de la Vega Baja, donde se prevé destinar 156 millones de euros durante 2023 a través del Plan Vega Renhace que contempla 28 actuaciones prioritarias, de las que 17 han sido completadas y otras 10 ya están en tramitación.

Durante su intervención, también ha destacado la “cultura de gestión del agua” que distingue a este juzgado con cerca de ocho siglos de historia, y ha valorado la “cooperación, codecisión y consenso” que lo caracterizan “en la búsqueda de soluciones”.

Por último, ha agradecido la gestión del anterior juez, Pedro Mompeán, y su trabajo por “prestigiar el juzgado” que ha visto oficialmente reconocido su carácter de consuetudinario y tradicional, y opta a ser declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, cuya candidatura cuenta con el apoyo de la Generalitat.

Convenio para preservar el archivo del Juzgado

Por otro lado, el president ha anunciado que la Generalitat firmará un convenio con el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela para preservar su archivo histórico, que cuenta con documentos desde el siglo XIV. Así se ha acordado este jueves con el fin de salvaguardar la serie documental de “extraordinario valor histórico” que se ubicará en la biblioteca municipal de Orihuela, según ha manifestado el president.

Ximo Puig, que ha visitado esta mañana parte del archivo del tribunal, ha asegurado que el objetivo de la iniciativa será “poner en valor el archivo” y, para ello, se realizará su digitalización, así como su ubicación en un espacio de la biblioteca con las características técnicas necesarias para su conservación. Del mismo modo, el president ha avanzado que se concederán becas de apoyo a la investigación de este patrimonio cultural.