L’esmozaret mañanero se recicla en tapeo

Casa Toni (Paterna), el Xiri (Monòver) La Carrasca (Culla) ganan el concurso en la Comunidad Valenciana

L’esmozaret es costumbre tan antigua en estas tierras como para perderse en la noche de los tiempos, y tiene su origen en el mundo rural cuando trabajando de sol a sol se paraba a media mañana para reponer fuerzas con algo sacado de la fiambrera o del talego, pan y unos buenos tragos de vino apretando la bota compartida (nunca la boca podía tocar el pitorro) siendo continente maleable y de mejor resistencia a los trasiegos que el porrón de cristal.

Tapa "L´Esmorzaret Valenciá" ganadora del Restaurante Casa Toni de Paterna

Sobre la originaria palabra “tapa” tienen ustedes literatura sobrada en la Historia de la Gastronomía Española desde Alfonso X el Sabio a Alfonso XIII, a quienes les “taparon” los platillos para evitar entradas de moscones y ventoleras que desmerecieran e importunaran la cata del muestrario coquinario o simplemente el producto.

Hoy, cuando tan dados somos a los concursos (siempre discutibles), ambos conceptos, el diminutivo “l’esmozaret” y la globalizada “tapa” se unen en intemporal artificio competitivo de 70 bares y restaurantes a lo largo de toda la Comunidad Valenciana, y dentro de la campaña Tapas d’Açí, loable intento de recuperar desde nuestros más antropológicos platos locales, a la inventiva cocina de autor, promovidos y tutelados por La Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la C. V. CONHOSTUR y el organismo Turisme Comunitat Valenciana, nuestros restauradores/as han presentado entre el 28 de abril y el 14 de mayo todo un muestrario de recuperaciones y novísimos hallazgos que estimulan la gastronomía valenciana hasta situarla en una de las primerísima es del país.

Participantes y jurado de la provincia de Alicante

Ganó Casa Toni de Paterna con un “L’esmozaret valencià”: longaniza de habas, alioli de morcilla, picadillo de salmorra y de pebrot, o sea, algo así como la traslación de la “cuina llaura” a la Nouvelle Cuisine II. A los alicantinos, que siempre se nos suele colocar tras los valencianos, nos tocó el segundo puesto en la persona de ese gran cocinero que es Josep Palomares, del monovero restaurante Xiri, quien presentó un “taco de jabalí”, cinegético ancestral, pero con talento contemporáneo. Y por supuesto, en la lógica habitual del “cap i casal” centralizador del evento, el tercer galardón fue para el castellonense La Carrasca de Culla, con una “Copa de Sent Soví”, homenaje al famoso libro de la coquinaria medieval. Obviamente en el jurado, presidido por Cuchita Lluch, había abrumadora mayoría valenciana.

Previamente y conducida por María del Mar Valera, presidenta de APEHA (hostelería alicantina) hubo semifinal provincial previa en el CdT de la capital, y a la que concurrieron 16 concursantes, todos ellos de reconocida calidad, pasando a la final el ya mencionado Josep Palomares, quien también será el representante de Alicante en el Campeonato Nacional de Tapas (Madrid Fusión); y tras “El Xiri”, el restaurante Malaspina de Benidorm , con su tapa “Mini entrepá Malaspina”, buena señal de que en la Babilonia benidormense va recuperando poco a poco el nivel gastronómico que tuvo allá por los años 70 del pasado siglo.

Los españoles, con esa nuestra inveterada costumbre de darle la vuelta las cosas, hemos trastocado el famoso “menú largo y estrecho” de los franceses, hoy tan mimetizando y globalizado dentro del mundo gastronómico, en un tapeo viajero que en el “Levante Feliz” es doblemente agradable gracias al clima, al producto y, últimamente a la enología muy mejorada por mor de las nuevas generaciones viticultoras y bodegueras.

Felicidades pues a los ganadores, y sólo me queda unas bienintencionadas preguntas conceptuales para los organizadores: ¿los premiados disponen de tapas (que no platos al completo con servicio de mesa y mantel) para cualquier hijo/a de vecino que se asome a probar una cazuelita – o ración de bar – en gozoso viacrucis? Si el tapeo caminante está íntimamente relacionado con larga barra para degustar sentados en taburete o de pie, ¿por qué los mentados más arriba no la tienen, o es ínfima?

Sin ánimos comparativos, y ya que la organización del concurso apela a ello como distintivo de notoriedades contrastadas, dejo unos datos al lector para que cavile comparativamente: Estrellas Michelin: Alicante 11, Valencia 8. Tres Soles Repsol: 9 Alicante por apenas 3 Valencia, y no quiero cansarles con el resto soleado para no aburrir a unos, ni sonrojar a otros.