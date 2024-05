Barcala impone la banda a Alba Muñoz para proclamarla como Bellesa del Foc 2024

El presidente de la Federació, David Olivares, distingue a las Damas de Honor, Lucía González, Alba Caturla, María Huesca, María León, Laura Ramírez y María Martínez

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha impuesto este sábado, en el Teatro Principal, la banda a Alba Muñoz, de la hoguera Florida-Portazgo, para proclamarla como Bellesa del Foc 2024. Antes ha sido el presidente de la Federación de Fogueres de Sant Joan (FFSJ), David Olivares, quien ha distinguido a las Damas de Honor, Lucía González (Los Ángeles), Alba Caturla (San Antón Alto), María Huesca (San Blas), Mar León (Sant Blai de Baix), Laura Ramírez (Benalúa) y María Martínez (Hernán Cortés). Tanto ellas como la Bellesa han recibido también el Emblema de Oro de la FFSJ. Jorge Tejedo, vicepresidente de la Federación de Fallas de Burriana, ha ejercido como mantenedor en un acto que ha contado con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por Pedro Lara.

El prólogo al acto de la proclamación ha tenido como escenario la avenida de la Constitución. Desde allí, Alba Muñoz y sus Damas se han dirigido hacia el Teatro Principal acompañadas por las representantes de las fiestas hermanas. Lo han hecho con la música de distintos pasodobles interpretados por los integrantes de la Sociedad Musical 'La Amistad', de Villafranqueza. En la puerta del coliseo han sido recibidas por Barcala, la concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, y Olivares. El acto ha sido presentado por Sheila Serrano, de la hoguera Plaza Lo Morant, y Alejandro Martínez (Calvo Sotelo). La artista alicantina Inés Domínguez, quien fue dama de honor de Alba Muñoz en Florida-Portazgo en 2023, ha interpretado ‘Mediterráneo’, de Joan Manuel Serrat, a la guitarra.

Jorge Tejedo, en su intervención como mantenedor, se ha confesado como "humilde portavoz del sentimiento de foguerers y barraquers". Ha afirmado que "he llegado hasta aquí, por el sentimiento inquebrantable de dos pueblos: Burriana, que me vio nacer, y Alicante, que siempre me acogió con los brazos abiertos". Sobre las Hogueras ha señalado que "son unas Fiestas que se viven con pasión, emoción, ansia de delirio, fogosidad, ambición, aspiración y anhelo".

Ha ido destacando aspectos de cada una de las damas entrelazándolo con guiños a sus familias. A María Martínez la ha definido como "feliz y capaz, con firmeza, heroína de desbordante fortaleza". Sobre Alba Caturla ha destacado que "vive con intensidad la Fiesta, fiel, leal, decidida e inquebrantable". Ha incidido al glosar a María Huesca que "la vida contigo es alegría. Sigue tu camino, iluminada, luchadora y decidida". Para el mantenedor es Laura Ramírez, "triunfadora y constante, de interior e infinita ternura y hermosura". Ha enfatizado sobre Lucía González, "quien supone una pasión constante y una felicidad palpitante que emociona, además, por su bondad infinita". De Mar León ha subrayado que "desborda simpatía a raudales porque es cautivadora, sincera y arrolladora, siempre con la sonrisa por bandera".

Al citar a Alba Muñoz, Bellesa del Foc, ha hecho alusión a Calderón de la Barca y su obra 'La vida es sueño'. Le ha hecho un llamamiento "a vivir este sueño de tu vida, que ya se ha convertido en realidad". Han tenido especial protagonismo en la intervención del mantenedor los abuelos de la recién proclamada, "una mujer apasionante, divertida, constante, madura, máster de vida, y con una mirada ilusionante". Tejedo ha finalizado su intervención con un poema en valenciano, igual que comenzó, dedicado a la Bellesa del Foc y sus Damas de Honor.

Las Damas de Honor han accedido al escenario por los laterales, mientras la Sinfónica ha interpretado diferentes pasodobles alusivos a cada una de ellass. Ha comenzado con ‘José Ángel Guirao’ (M. A. Ivorra), dirigido a María Huesca; para Alba Caturla ha sonado ‘Ramón Gilabert’ (J. Alfosea); destinado a María Huesca, ‘Dames del Foc’ (Luis Molina); como homenaje musical a Laura Ramírez, ‘Fogueres, sempre Fogueres’ (Luis Torregrosa); en reconocimiento a Lucía González, ‘De Quiroga a Séneca’ (M. A Mas), y como tributo a Mar León, ‘Boda alicantina’ (Moisés Davia). Alba Muñoz ha accedido al escenario por el Patio de Butacas, escoltada por policías locales uniformados de Gran Gala, a los sones del 'Himno de las Hogueras' (Luis Torregrosa).

Ha sido Isaac Muñoz, el hermano de la Bellesa, quien le ha colocado a los pies el protocolario cojín. Amigos y familiares, elegidos por ellas mismas, han sacado las bandas y los ramos de flores. La interpretación de los himnos de Alicante, Comunidad Valenciana y España ha puesto fin al acto.