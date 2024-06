Un restaurante de Denia, entre los mejores del mundo

Este famoso establecimiento eleva la gastronomía de la Comunidad Valenciana a la élite mundial.

Un restaurante de la Comunidad Valenciana ha logrado una vez más elevar la cocina mediterránea y la valenciana, especializada en arroces, a la élite gastronómica mundial. El establecimiento ubicado en la provincia alicantina asciende en The World’s 50 Best Restaurants 2024 y se sitúa entre los mejores 20 ofertas gastronómicas del mundo.

Se ha celebrado en Las Vegas, la ciudad de las luces de neón en los Estados Unidos, el The World’s 50 Best Restaurants 2024, el ranking que reconoce a los establecimientos que forman de la élite y se sitúan como los mejores a nivel global. La ceremonia de entrega de premios, celebrada en Wynn Las Vegas, rinde homenaje a los mejores talentos gastronómicos procedentes de un total de 26 territorios, repartidos por los cinco continentes. España ha logrado copar el número uno y también distintos puestos de la lista. Entre ellos, un restaurante de Denia, la pintoresca ciudad de la Costa Blanca, ha experimentado un gran ascenso en el listado.

El restaurante Disfrutar de Barcelona se proclamó como el mejor restaurante del mundo en el puesto número uno de la lista The World’s Best Restaurant y The Best Restaurant in Europe. Disfrutar remplaza, así, al ganador de 2023, el restaurante Central, de Lima, que ahora disfruta de un prestigioso puesto en el salón de la fama Best of the Best.

El segundo puesto también se lo llevó un restaurante español, el Asador Etxebarri de Axpe en Vizcaya. DiverXo, ubicado en Madrid, consiguió el número seis de los mejores del mundo. El siguiente establecimiento gastronómico español del ranking es alicantino. El restaurante del prestigioso y reconocido chef valenciano, Quique Dacosta, ha experimentado un gran ascenso este año escalando nada más y nada menos que seis puestos. El restaurante con su mismo nombre de Denia se consolida como uno de los mejores del mundo en el puesto 14 en The World’s Best Restaurant. Así, Quique Dacosta consigue llevar de nuevo la cocina mediterránea y la especialidad valenciana de los arroces a la élite mundial de la gastronomía.

Quique Dacosta, De origen extremeño y valenciano de adopción, desarrolla desde 1986 su carrera profesional como cocinero. A los 14 años comienza a trabajar en la cocina y a indagar en libros, casi todos de cocineros franceses con líneas culinarias muy distintas a las que él trabajaba en ese momento. Siembra así una inquietud alrededor de la comida más allá de la mera alimentación. Con 18 años empieza a visitar los mejores restaurantes gastronómicos del momento en España.

A continuación, la lista completa de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo:

1. Disfrutar, Barcelona, España

2. Asador Etxebarri, Axpe, Vizcaya, España

3. Table By Bruno Verjus, París, Francia

4. DiverXo, Madrid, España

5. Maido, Lima, Perú.

6. Atomix, New York, Estados Unidos (Mejor Restaurante en Norteamérica 2024)

7. Quintonil, Ciudad de México, México

8. Alchemist, Copenhague, Dinamarca

9. Gaggan, Bangkok, Tailandia (Mejor Restaurante en Asia 2024)

10. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

11. Septime, París, Francia

12. Lido 84, Fasano del Garda, Italia

13. Trésind Studio, Dubái, Emiratos (Mejor Restaurante de Oriente Medio 2024)

14. Quique Dacosta, Denia, España

15. Sézanne, Tokio, Japón

16. Kjolle, Lima, Perú

17. Kol, Londres, Gran Bretaña

18. Plenitude, París, Francia

19. Reale, Castel di Sangro, Italia

20. Wing, Hong Kong, China

21. Florilège, Tokio, Japón

22. Steirereck, Viena, Austria

23. Sühring, Bangkok, Tailandia

24. Odette, Singapur, Singapur

25. El Chato, Bogotá, Colombia

26. The Chairman, Hong Kong, China

27. A Casa do Porco, Sao Paulo, Brasil

28. Elkano, Guetaria, Guipúzcoa, España

29. Boragó, Santiago de Chile, Chile

30. Restaurant Time Raue, Berlín, Alemania

31. Belcanto, Lisboa, Portugal

32. Den, Tokio, Japón

33. Pujol, Ciudad de México, México

34. Rosetta, Ciudad de México, México

35. Frantzén, Estocolmo, Suecia

36. The Jane, Amberes, Bélgica

37. Oteque, Río de Janeiro, Brasil

38. Sorn, Bangkok, Tailandia

39. Piazza Duomo, Alba, Italia

40. Le Du, Bangkok, Tailandia

41. Mayta, Lima, Perú

42. Ikoyi, Londres Gran Bretaña

43. Nobelhart & Schmutzig, Berlín (Restaurante más sostenible de 2024).

44. Mingles, Seúl, Corea

45. Arpège, Paris, Francia

46. Singlethread, California, Estados Unidos

47. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Suiza

48. Hia Franko, Kobarid, Eslovenia

49. La Colombe, Ciudad del Cabo. Sudáfrica. (Mejor restaurante de África)

50. Uliassi, Senigallia, Italia