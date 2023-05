Compromís pierde la alcaldía de Crevillent, pueblo de Aitana Mas, por 15 votos

A pesar de haber mejorado sus resultados en estos comicios subiendo hasta 3 concejales, la formación nacionalista no podrá gobernar tras el batacazo de sus socios de gobierno.

José Manuel Penalba y el bloque de izquierdas, que se presentaba de manera conjunta (Compromís, Esquerra Unida y L'Esquerra de Crevillent), pierden la alcaldía de Crevillent, municipio de la, hasta ahora, portavoz de Gobierno de la Generalitat y cabeza de lista por Compromís en Alicante, Aitana Mas, a pesar de haber sido la fuerza más votada y haber mejorado, con creces, sus resultados de hace cuatro años, pasando de 5 a 8 concejales y quedándose a tan solo 15 votos de lograr el 9 regidor, papeletas que le hubieran permitido repetir la fórmula de hace 4 años y gobernar.

Per al meu poble, el millor alcalde.

🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 pic.twitter.com/H02sgc97ip — Aitana Mas (@AitanaMas) May 26, 2023

Además, a estos pocos votos que les han negado la alcaldía, también hay que sumar la caída del PSOE, que pierde dos ediles y pasa de 4 a 2, hace que la suma de las únicas dos fuerzas de izquierda supervivientes, no dé.



No obstante, y a diferencia del bloque de izquierdas, la derecha aprovecha la tendencia autonómica y mejora también sus resultados en la localidad alicantina. El Partido Popular sume un concejal, pasando de 7 a 8 y Vox, pasa de 2 a 3.



Por lo tanto, las derechas lograrían los concejales suficientes para poder gobernar en un municipio de tradición 'popular' que perdieron en las elecciones de 2019 tras 24 años de gobierno 'popular' a manos de César Augusto Asencio. Tras este 'kit kat' de gobierno de izquierdas, Crevillent volverá a tener una alcaldesa del PP, en este caso será la cabeza de lista, Lourdes Aznar.



Tras conocerse los resultados, Penalba anunciaba en sus redes sociales, a través de un comunicado, que abandona la política al no obtener los apoyos suficientes para poder ser, una legislatura más, alcalde de Crevillent. El de Compromís le ha deseado suerte a la candidata popular y dice que, a pesar de que la última legislatura ha sido "complicada", ha sido "todo un honor" poder haber sido alcalde de la localidad.