Hogueras 2024: Este es el nuevo cartel y el pregonero

Las Hogueras 2024 de Alicante tendrán como pregonero al artista Sergio Gómez, que dará el pistoletazo de salida a la fiesta en la tarde del sábado 1 de junio, mientras que el cartel anunciador de la Fiesta Oficial, obra de Ramiro Seva, realza elementos que "dan sentido a la fiesta", como la plantà, o la cremà.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado este miércoles que el artista Sergio Gómez será el pregonero de las Hogueras 2024, durante la presentación del cartel anunciador de la Fiesta Oficial de Alicante, que lleva por lema 'Foc, Fum, Fun', original de Ramiro Seva, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Barcala ha resaltado que la apuesta por Sergio Gómez como pregonero "supone un merecido homenaje al Gremio de Artistas, a una trayectoria profesional consolidada y porque las hogueras infantiles están experimentando un notable crecimiento, en cuanto a calidad, en los últimos años".

Sergio Gómez es el cuarto artista que pregona las Hogueras. Suma su nombre a los de Gastón Castelló (1960, 1980), Remigio Soler (2009) y Pedro Espadero (2022). En este último caso, compartido con 'Chiqui' Sánchez y María José Sicuter.

Sergio Gómez ha plantado diez Hogueras Oficiales en su trayectoria en la Plaza del Ayuntamiento. Se trata de 'La Naturaleza dio a luz una niña y la llamó Primavera' (2007), 'No hay nada para la vida sana, como la dieta mediterránea' (2008), 'The winner is... Alacant' (2014), 'Tabarca, un tesoro bajo el mar' (2015), 'En un lugar de Alicante' (2016), 'Jocs de carrer' (2017), '90 anys de Fogueres' (2018), 'En busca del fuego perdido' (2019), 'La Terra en les millors mans' (2020), que ardió en 2022, y 'D' Alacant al món' (2023). A todas ellas se le sumará el próximo junio la 'Llum d'Alacant', que está ultimando.

En cuanto al cartel anunciador, será una imagen de la Palmera de la Nit de Sant Joan en el cartel 'Foc, Fum, Fun'. Barcala, que ha estado acompañado por la concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la Corporación Municipal, ha explicado sobre el cartel que "invita a vivir las Hogueras de un modo alegre y optimista como somos los alicantinos". "Es como un postal de bienvenida a la Fiesta Oficial de la ciudad", ha destacado.

Por su parte, Ramiro Seva ha significado de su obra que "pretende realzar los elementos que dan sentido a la Fiesta como pueden ser la plantà, la cremà o la banyà". "Si el cartel tradicional atiende más a lo verbal, en este he apostado más por lo sensorial, ha apuntado".

Para el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, supone "introducir a las Hogueras en el siglo XXI mediante un diseño distinto y muy visual". Por ello, ha hecho un llamamiento a compartirlo en las redes sociales. "Cuatro versiones de este cartel se han presentado este mediodía. En las otras, debajo de la palabra 'Fun' aparecerán imágenes relativas a actos la plantà o la cremà", ha explicado.