La Comunidad Valenciana más allá de los Pirineos

España se acostó de derechas y se levantó más de derechas todavía. En el 4º piso de Avinguda de l'Oest, 48, sede capitalina comunitaria del PSOE-PSPV, las caras, inicialmente expectantes y rogativas de un milagro, iban mudando en frustrante desconsuelo conforme llegaban datos adelantados por parte de sus apoderados, esencialmente en las grandes ciudades con sobrevaloración europea. Algunos esperaron hasta la tardanza italiana, aun a tristes sabiendas que la Signora Meloni barrería también. "Vaya palizón que le dimos, ellos a nosotros", ironizó un viejo militante que se las ha visto y vivido todas.

5 puntos de diferencia en la Comunidad Valenciana, otro mazazo remachando el reciente fiasco de socialistas y asociados en autonómicas y municipales resulta deprimente para un partido que intentaba recuperarse de la época Ximo Puig (de fracaso en fracaso hasta la derrota final), mandando Madrid a Diana Morant para aplacar la movida fratricida que provocó la espantada de un Ximo abochornado mandando al paro a mucho militante y simpatizante que habían ocupado libres designaciones con los mejores sueldos de su vida y mucho beneficio en gastos de representación institucional.

La ingeniera Morant parece una persona inteligente, muy válida como supporter del equipo Sánchez en el Gobierno central, pero a la que todavía le faltan 3 hervores para dirigir una autonomía como la valenciana. Sobre todo, cuando el cargo le viene desde arriba (de Gandía a la Moncloa), sin habérselo currado comenzando de abajo en democrática competencia con Alejandro Soler. Por su parte, el ilicitano exalcalde, demostrado está, no resulta adversario para Carlos Mazón, quien de momento quiere delimitar su campo de juego sin colocarse de continuo al frente de la foto-foro como sí se cuela al primer plano Isabel Díaz Ayuso, con su sonrisa angelical y pícara mirada de Salomé, aunque sea empujando a otros actores y actrices principales en carreras electorales que no son la suya.

La ambición de Pedro Sánchez ocupando el centro y deslizándose hacia la izquierda, fagocitando a Sumar al chuparse a la huida Yolanda Díaz, corresponsable del fracaso de Compromís y dimisionaria de la jefatura de un colectivo estrambótico a la izquierda del PSOE, pero no abandonando su extraordinario cargo de vicepresidenta con sueldo y vestuario oficiales. No creo que Joan Baldoví siga partiendo peras con los rescoldos que deja Yolanda antes de su trasvase al amado mío Sánchez. Y a lo que fue aquella Izquierda Unida, heredera del mítico PCE, que le vayan dando en la Internacional: "bella ciao", profanando las tumbas antifranquistas.

La mayoría de nuestros contertulios y comentaristas teleradiofonistas sitúan "Se acabó la fiesta" en una ultraderecha incalificable (el solo argumento del desprecio no nos vale), aunque personalmente estimo que estos destripadores del Sistema pertenecen a aquellos movimientos nacidos del absurdo y liderados por cómicos como el cómico Coluche en Francia, o la actriz porno Cicciolina en Italia, o el estrafalario Ruiz Mateos y el prepotente Jesús Gil en España.

Precisamente, semejantes outsiders liderados por Alvise Pérez con su disparatado programa, significándose en la Comunidad Valenciana, donde tuvo en parte sus orígenes, han obtenido unos resultados dolorosamente reveladores. Un eczema en el culo que amenaza al resto de partidos con convertirse en forúnculo cancerígeno para la democracia española sustentada para estos por un país de: "criminales, de los corruptos, mercenarios, pedófilos y violadores"; ahí es nada sólo le ha faltado mentarnos malamente a padres, madres y parejas. ¿Pero cómo alguien así puede sacar más de 800.000 votos y tres escaños al Parlamento Europeo?

He leído muchas explicaciones, pero ninguna me ha convencido plenamente, porque nadie habla o escribe sobre el hartazgo y la desilusión que provocan vómitos ideológicos. ¿Culpamos al PSOE y sus espurias alianzas con quienes abominan de España? ¿Al PP y a Vox porque muchos de sus votantes se hayan ido al extrarradio de lo que entendemos por derechas y ultraderechas en el viejo continente? ¿Están en peligro los valores fundacionales de la Comunidad Europea? ¿En todos los países hay un porcentaje de ciudadanos atrabiliario? ¿Es sólo un aviso que no debiera alarmarnos? ¿Resitúan el mapa político los últimos resultados?

Como dicen en Cataluña: "háztelo mirar". La Comunidad Valenciana necesita a Europa y, somos necesarios como exportadores preferentes hortofrutícolas y en la industria automovilística, amén del textil, calzado, componentes de apoyo, etc., no me acabo de imaginar saliendo de la Comunidad Europea como pretende, programáticamente al menos, el tal Alvise, un jaranero de las redes sociales ¡qué peligro!, Demostrando la pérdida de influencia de los medios de comunicación tradicionales perdida su obligada equidistancia política para convertirse en voceros de determinadas siglas. Los periodistas también deberíamos realizar un honesto ejercicio de introspección; de lo contrario recuérdese como el cabo Adolfo Hitler llegó a presidir la cancillería alemana en 1933 suspendiendo la libertad de prensa como primera generación del país y poderío del partido único ¿les suena? Volveríamos a "Cañas y barro".