La rubia del Jaguar se quiere financiar. El Pedernoso

Alicante está imposible. Todo es un gran atasco. Todo son petardos y cohetes. No me pongo contra la fiesta que he disfrutado durante muchos años: charangas, barracas, hogueras…

Voy a tener que acabar la saga con este artículo porque no puedo estar todo el día pendiente de las llamadas que quieren, por una parte identificar a la rubia del Jaguar - ¿para qué queréis que la identifique si es a mí a quien persigue?- y por otra que les explique a los curiosos llamadores la financiación de los puigdemones y la señora Rovira, que tiene cojones que, huidos de los tribunales -parece que por poco tiempo por las gestiones ultimas del Fiscal General, que ha salvado la votación en la Junta por los pelos y ha conseguido la pleitesía al Boss-, huidos de los tribunales, repito, tiene cojones que anden pidiendo dinero del que aportamos los que no nos hemos fugado nunca, ni escondidos en un maletero ni saltando ninguna tapia.

Alicante está imposible. Todo es un gran atasco. Todo son petardos y cohetes. No me pongo contra la fiesta que he disfrutado durante muchos años: charangas, barracas, hogueras… pero a todos esos que tiran cohetes inopinados y sorpresivos, asustando a Casilda y a Tobalín, les ponía, como medida preventiva, un años de mili en artillería antiaérea - yo hice año y medio- y se les quitaban las ganas de petardos para toda su vida. Acarrearían, además una sordera crónica, por causa de su patriotismo fogueril y artillero.

Huyendo de tanta calle cortada y de tanta tertulia cabreada que repite una y otra vez las exigencias de puigdemones y roviras para que Sánchez permanezca en la Moncloa, huyendo del “totum revolutum” fogueril, cojo la moto y a Casilda y, haciendo navegación de cabotaje, como los fenicios hace dos mil años, llego hasta playas casi salvajes más allá de los arenales, cerca del cabo de Santa Pola ¿Quién ha dicho que hay que ir al Caribe para disfrutar de playas paradisíacas? Ni puta idea tiene quien eso afirme.

Me instalo, otra vez intentando huir de Puigdemont, de Sánchez, del charnego Rufián casi paisano mío, de Rovira…y de la derecha que confunde democracia y progreso con monarquía. Se ve que estos monárquicos obstinados, han olvidado a Carlos IV, a Fernando VII, a Alfonso XIII y al que últimamente ha dejado claro - por si no lo estaba- que en España no existe el Estado de Igualdad. Me instalo en un chiringuito a pie de playa y, como primera providencia, para hidratarme, me meto sin respirar, una Alhambra verde congelada que me supone el primer orgasmo del día y del año, tras meses y meses de vida cuasi monacal. Ora et labora, solamente.

Junto al mar y escondido del sol por ser piel roja, releo las “Memorias de Adriano” de Margueritte Yoourcenar, que me consuelan en la medida de lo posible – muy poco- como el “De senectute” ciceroniano. No queda a estas alturas, dicen estos sabios, otra posibilidad sino aceptarse en las manos del azar, producto pasajero de posibilidades que no están presididas por ningún dios. Aburrido de tanto pedante que se desgañita con sus estrechos conocimientos y nos ha familiarizado con intrigas, querellas de precedencia, calumnias y toda clase de basura, que impera en los círculos del postureo. También en las hogueras.

La derecha confunde democracia y progreso con monarquía

Emulando a Cicerón, que con sesenta años se divorció de Terencia, su mujer de toda la vida, para casarse con su joven alumna Publilia - todo esto lo he aprendido de Don Biblio, en la Biblioteca de los libros felices que vendrá conmigo y con su primer ordenanza, Manuel Desantes, al QUIJOTE NEGRO E HISTORICO-. Emulando a Cicerón, repito, voy a contraer matrimonio en breve con un bellezón foráneo, si la rubia del Jaguar me lo permite.

Hablando del rey de Roma. ¿Me habrá olido? Aquí, a mi lado, tengo, sin avisar, a la rubia del Jaguar. Prescindo de Cicerón y de Adriano y me dedico a ella. Hoy viene espectacular. Algo quiere. No me ha dado un beso de aproximación, ni al aire como las beatas de mi pueblo y las estrechas estiradas, maquilladas y con los morros “colagenados” como granja de patos. Me ha dado, para mi sorpresa, un rubiales auténtico, en la misma playa y sin siquiera santiguarse. No diré nada por mi condición señorial - recuerden que soy tataranieto de Don Rodrigo Pacheco de Avilés, inspirador de Cervantes en El Pedernoso. No diré nada pero ha sido un rubiales espectacular que no pienso denunciar ni mucho menos.

Empieza la charla, tras aposentarse con otra Alhambra que suda su helor ante la temperatura playera. Te he buscado y alguien me avisó que habías ido a la playa con Casilda - dice como excusándose-. No hagas caso de todo lo que te digan, la gente es muy chivata y sabes que ya está inventada la máquina del fango. Es cierto, estoy aquí. Tú, que siendo ignorante, te esfuerzas en saber algo más que el vulgo, ¿ podrías explicarme eso de la financiación singular?

¡Señor, llévame pronto! – exclamo- No es día, cuando Alicante está a punto de arder para celebrar el solsticio de verano, que la Iglesia se encargó de cristianizar como día de San Juan, no es momento de hacer preguntas tan difíciles. Sabes, rubia del Jaguar, que singular puede ser sinónimo de único, irrepetible o exclusivo. Así es esa financiación.

Dicen los políticos que hay que financiar atendiendo a los habitantes, las infraestructuras, la situación geográfica, las condiciones económicas… entonces esto me huele a que a Cataluña, hay que tratarla con un poco de favor - dicen que le van a empezar perdonando quince mil millones de deuda- porque está más necesitada que Andalucía o Extremadura, por ejemplo. Girona más que Cáceres y Lleida más que Lugo.

En el fondo laten dos cuestiones más que se pretenden solventar arrimando pasta: la permanencia de Sánchez en la Moncloa, que necesita de los votos catalanes, y decidir a quien ponen al frente de la Generalitat. Puigdemont va de presidente, aunque esté fugado, pero eso no parece tener demasiada importancia. Ya has visto que ha podido votar a distancia para colocar a su colega Rull, otro golpista del 1-O, como presidente del parlamento. Ya me lo decía Kubati, ser terrorista o estadista depende de que pierdas o ganes. Si pierdes, eres terrorista. Si ganas, eres estadista. Franco es un ejemplo, como ganó fue Jefe de Estado cuarenta años. Las leyes las ponen los que ganan. Eso de la Ley Natural es una mentira más, una falacia.

En fin, que no quiero liarte, que la playa no es lugar para discutir asuntos tenebrosos. Los grupos catalanes, como todos, ponen precio a sus votos y a su apoyo, sea este para lo que sea. ¿Tú quieres seguir en Moncloa? Dame pasta. ¿Tú quieres presidir la Generalitat? Pasta. Así han sido las cosas desde siempre. Quieren equipararse con Euskadi y con Navarra y estos tienen el cupo desde siempre porque fueron privilegiados, desde que apoyaron a los borbones contra los austracistas, allá por el siglo XVIII. Luego vino Sabino Arana y dijo que de españoles nada, que allí eran todos Rh negativo y montó el follón que conocemos. En una cosa tienen razón y la he leído a Jon Juarísti en “El bucle melancólico”.

Querida rubia del Jaguar, te voy a financiar la Alhambra que te estás metiendo para el cuerpo, y no te voy a dar el pelmazo con filosofía del derecho de la que no tengo ni idea. Decía Juaristi - que fue etarra en sus inicios, luego catedrático y luego hasta director del Instituto Cervantes, ese escritor que metió en la cárcel mi tatarabuelo Don Rodrigo por haberle metido mano a su hermana Magdalena-, decía Juaristi que no se trata del enfrentamiento de nacionalistas y no nacionalistas, en Euskadi y en Cataluña, sino de nacionalistas vascos y catalanes con nacionalistas españoles. Todos son nacionalistas de lo suyo. Todos queremos mandar, tener competencias, organizar, asignar puestos con despacho y moqueta. Todos queremos las prebendas del poder. Cuantos mas Reinos de Taifas haya, más directores generales, secretarios, subsecretarios, bedeles, chupatintas y mil y un cargos más. Todo eso, rubia del Jaguar, como la Alhambra que te estás liquidando, requiere financiación porque nadie trabaja gratis, salvo la Alcaldesa de El Pedernoso, el concejal de Cultura, la secretaria Anabel y yo, en el QUIJOTE NEGRO E HISTORICO.

Eso quieren los Puigdemones y las Roviras – que no se tragan, pero la política hace extraños compañeros de cama- pasta y concesiones. Solo así sostendrán a Sánchez donde está porque, si al final, hay que sacrificar a Illa, se sacrifica y punto. ¿Te has enterado?

Rubia, no quiero desairarte, pero… creo que voy a casarme y, aunque me ha gustado tu rubiales espontáneo y efímero, creo que voy a empezar a serle fiel a ese pibón foráneo que quiere cargar conmigo. Borrón y cuenta nueva. Había decidido olvidarme de las mujeres para siempre, que ya me han engañado bastante - como los políticos- pero es que ser fluido, como dicen ahora no me mola. Eso de que un tío te de medio rubiales y te rasque con la barba me resulta …bueno voy a callarme que no quiero enfadar al De Manuel ni que me llame miembro de la fachosfera.