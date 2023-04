El portavoz de la Junta sobre Sánchez: "Doñana sólo la toca él"

El consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente y portavoz del gobierno de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha concedido una entrevista a ESdiario en la que aclara todo sobre la polémica.

El proyecto de ley que impulsa el PP y Vox en el Parlamento andaluz sobre la regularización de suelos para regadíos en el entorno de Doñana, y que ha superado su primer trámite en la Cámara, es objeto de numerosas críticas por parte del Gobierno y del PSOE. Pero la realidad se ha evidenciado tras la información publicada por este medio en la que se demuestra que el Ministerio de Transición Ecológica autorizó pozos para los regantes el año pasado en el entorno del espacio natural.

En el año 2014, la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista no solo creó el problema, sino que tampoco hizo nada por solucionarlo, y el problema social no ha hecho más que crecer.

Por ello, hemos querido escuchar la opinión del portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco (RFP), que ha concedido esta entrevista a ESdiario.

ESdiario: Para comenzar, existe un problema en Doñana, ¿cuando surge este mismo?

RFP: En el condado de Huelva, que es una comarca que se sitúa al norte del Parque de Doñana, hay un planeamiento de Ordenación del Territorio que se aprobó en el año 2014, el conocido como el Plan de la Fresa, que supuso dejar a unas 600 familias en una situación de absoluta injusticia puesto que su regadíos, la actividad agrícola que tradicionalmente venían desarrollando, quedó fuera de regularización.

Este es un problema no porque lo diga la Junta de Andalucía, sino que es asumido por absolutamente todo el mundo. En ese año 2014, la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista no solo creó el problema, sino que tampoco hizo nada por solucionarlo, y el problema social no ha hecho más que crecer.

Con esta proposición de ley el Parlamento de Andalucía el grupo popular lo que pretende es intentar dar una solución a todas esas familias y hacerlo además salvaguardando los valores ecológicos del Parque Nacional, mediante la aportación de aguas superficiales.

ESdiario: ¿Cómo se obtendrán esas aguas superficiales a las que se refiere la proposición de Ley?

RFP: Hay que recordar que en el año 2018, una de las primeras medidas que adoptó el señor Sánchez, después de la moción de censura, fue la aprobación de la ley del Trasvase una ley que preveía la construcción de una serie de infraestructuras: el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la finalización de la presa de Alcolea, que permitieran traspasar agua desde la Cuenca del Tinto y el Odiel a la Cuenca del Guadalquivir qué es ese acuífero el que nutre las lagunas permanentes de Doñana y el que, objetivamente, eso nadie lo duda, está sobreexplotado y está esquilmado.

ESdiario: ¿Quiénes se acogerán a esta regularización?

RFP: En esta proposición de ley decimos que aquellos agricultores que sean capaces de cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, demostrar que antes del aquella regulación del 2014 del Plan Fresa venían desarrollando una actividad agrícola y que, por supuesto, tengan un título legítimo sobre esa finca -evidentemente si hablamos por ejemplo de un monte público y ese propietario no tiene una concesión administrativa sobre el mismo pues esta proposición de ley tampoco amparará esa situación de ilegalidad- podrán obtener la calificación de suelos regables con aguas superficiales, ese es su nombre técnico.

Y todo esto quiere decir que cuando Pedro Sánchez cumpla su compromiso con Huelva y haga esa infraestructura y siempre que exista agua excedentaria, agua sobrante, pues podrán solicitar una concesión y regularizar esta situación que vienen padeciendo desde el año 2014.

Cuando Pedro Sánchez dice en ese mitin del PSOE en Burgos -ahí es donde él suele hacer los anuncios importantes- aquello de 'Doñana no se toca', yo creo que lo que quería decir es que Doñana solo la toca a él, porque tendrá que explicar porque su Ministerio sigue dando concesiones de pozos que sacan agua del acuífero de Doñana hasta hace unos meses

ESdiario: Si las críticas nacen del supuesto uso de aguas del acuífero, después de conocer la información sobre las licencias otorgadas por el Ministerio de Transición Ecológica para pozos en 2022 y escuchar a Sánchez decir que "Doñana no se toca", ¿cuál es su opinión al respecto?

RFP: Cuando Pedro Sánchez dice en ese mitin del PSOE en Burgos -ahí es donde él suele hacer los anuncios importantes- aquello de 'Doñana no se toca', yo creo que lo que quería decir es que Doñana solo la toca a él, porque tendrá que explicar porque su Ministerio sigue dando concesiones de pozos que sacan agua del acuífero de Doñana hasta hace unos meses. Supongo que es una pregunta para la que el señor Sánchez y el Partido Socialista tendrá la respuesta. Pedro Sánchez solo habla de Doñana bien cuando va al Palacio de las Marismillas a pasar sus vacaciones y llena el Parque de todoterrenos con su séquito, o bien, cuando encuentra en Doñana una buena cortina de humo para desgastar al Gobierno de Andalucía y que no se hable de los disparates que está haciendo en España.

ESdiario: ¿Es un bulo que la propuesta conlleve atentar contra el acuífero?

RFP: La proposición de ley lo que no puede, bajo ningún concepto, es invadir competencias que no nos son propias y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de la que depende el acuífero es del Ministerio para la Transición Ecológica y por ello el texto no habla de concesiones de agua sino de calificación de terreno.

Estos señores podrán obtener una calificación de terreno suelo regable con aguas superficiales, eso no quiere decir que automáticamente se conviertan en regadíos, del mismo modo que no es lo mismo un suelo inundable que un suelo inundado, pues no es lo mismo un suelo regable que un regadío.

Eso una vez que el señor Sánchez cumpla, haga las infraestructuras y siempre que existan excedentes de agua, entonces podrán pedir una concesión a la Confederación Hidrográfica. Solo en ese momento si la concesión le es otorgada podrán tener derechos de agua. Por eso no podemos permitir que desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno la política española se instale en un permanente 'fake'. Esta proposición de ley no le otorga derechos de agua a nadie, en primer lugar porque no es competencia de la Junta de Andalucía el otorgarlo y, en segundo lugar, porque las infraestructuras las que hace referencia dependen del Ministerio y todavía no están hechas desde el año 2018

ESdiario: ¿Qué opinión le merece la propuesta de Adelante Andalucía sobre una posible de permuta de terrenos a estos agricultores o incluso indemnizarles para que dejen estos terrenos?

Me parece que un gobierno responsable es aquel que no toma soluciones fáciles ante problemas difíciles, los partidos de la izquierda se han pasado demasiado tiempo estableciendo una especie de dicotomía en la que teníamos que elegir entre Doñana y los agricultores porque eran dos conceptos antagónicos. Nosotros que somos un gobierno responsable hemos dicho siempre que no íbamos a elegir entre Doñana y los agricultores porque son conceptos complementarios, perfectamente tenemos que pensar cómo ayudamos a los agricultores sin perjudicar al Parque Nacional de Doñana.

Es verdad que el PSOE no supo hacerlo a lo largo de sus más de 37 años de gobierno al frente de la Junta de Andalucía y por eso nosotros hemos dado un paso al frente mas allá de proponer medidas simplistas como darle una cantidad de dinero a cada uno de estos señores para que se vayan del Condado, porque supondría que estos pueblos se queden vacíos de gente y la miseria campe a sus anchas por por Huelva. Creo que no es la mejor de las soluciones, la mejor es que Pedro Sánchez cumpla su palabra y que entre todos arreglemos este este desaguisado que ellos crean.

ESdiario: Otro de los ataques que ha lanzado el PSOE es asegurar que el agua resultante de estas obras hídricas ya estaba repartida y no iba dirigida a las zonas que podrían acogerse a la regulación, ¿qué hay de cierto?

RFP: El túnel de San Silvestre -la obra prometida y no realizada por Pedro Sánchez- es precisamente el desdoblamiento del mismo, lo quiere decir que el túnel pueda coger el doble de la capacidad que actualmente tiene, lo que solo demuestra que no quieren plantear más recursos de agua, teniendo en cuenta que el Huelva es la provincia con más recursos hídricos de toda Andalucía, con una media en sus embalses que supera el 50% cuando la de Andalucía que apenas llega al al 29%. Negar el pan y la sal porque sí a estos agricultores creo que no tiene ningún sentido, más aún si que la comisión técnica que viene prevista en la ley del trasvase no se ha convocado ni una sola vez por parte del Ministerio.

ESDiario: Con respecto a la advertencia que ha lanzado la Comisión Europea, ¿cómo la valora? ¿Cree que cuenta con la información completa sobre la propuesta de la Junta?

RFP: Si yo fuera comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, teniendo en cuenta que estamos hablando del mayor humedal de Europa, de la auténtica joya medioambiental no solo de Andalucía sino de España y una de las más importantes del continente, al escuchar a la Ministra española decir los disparates que está diciendo, pues yo también me preocuparía. Por eso es tan importante que la Comisión Europea conozca la verdad, por eso es tan importante que el Gobierno de España deje de mentir. A mí me hubiera gustado poder ir a Bruselas junto al Gobierno de España, dando una imagen de unidad, en busca de soluciones para estas 600 familias de Huelva. Por eso nosotros hemos movido ficha y vamos a ir a la A Bruselas el próximo 3 de mayo y vamos a ir con un solo arma, la verdad por delante.

Esdiario: Por último, ¿cuáles son los siguientes plazos para la tramitación de la proposición de ley que ha dado su paso inicial en el Parlamento?

RFP: Acaba de iniciar su trámite parlamentariocon su toma en consideración para que los grupos políticos pudieran hacer un primer posicionamiento. Ahora se inicia una fase en la que el texto resultante se puede enriquecer, es más, creo que sería muy positivo que los diferentes grupos políticos hicieran sus aportaciones para que el Parlamento andaluz para aprobar el mejor documento posible. Es lo único que busca el Partido Popular de Andalucía y el Gobierno de la Junta de, hacer el mejor documento posible para solucionar un problema histórico a más de 600 familias de Huelva, hay que hacerlo además conservando como nunca los valores ecológicos del Parque de Doñana.