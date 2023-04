Yolanda Díaz vuela por los aires la frágil unidad de la izquierda en Andalucía

Los representantes andaluces de IU y Más País acuden a la cita con Díaz y su proyecto de Sumar, mientras que la secretaria general de Podemos Andalucía saca la cara por Pablo Iglesias.

La unidad de los partidos que conforman la izquierda en Andalucía, aglutinados en la coalición de Por Andalucía (IU, Podemos y Más País, entre otros), nunca ha gozado de mucha fortaleza, pero a raiz del anuncio de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz para ser la próxima candidata a la presidencia de España con su proyecto Sumar, las relaciones se enfrían aún más.

Las mismas fricciones internas que ha vivido Por Andalucía, nada más conformarse y durante el inicio de la legislatura en el Parlamento andaluz, entre IU y Más País, por un lado, y Podemos, por otro, se repiten en su postura ante Sumar. Los dos bandos se posicionan claramente. Mientras que Yolanda Díaz recibió la visita en su presentación en Madrid del líder de IU en Andalucía, Toni Valero, y de la de Más País, Esperanza Gómez, así como el apoyo 'incondicional' de la líder de Por Andalucía, Inmaculada Nieto (IU); pero desde la delegación de Podemos del sur del país lanzan duras crítcias.

Sumar es la expresión de lo que la gente demanda: un proyecto de unidad que representa las mejores políticas para el futuro de nuestro país.



Trabajaremos para que Andalucía sea el motor de @Sumar y que @Yolanda_Diaz_ sea la primera presidenta del Gobierno.



🗣 @Toni_Valero pic.twitter.com/6yhbtV8Ed1 — IU Andalucía🔻 (@iuandalucia) April 3, 2023

Muy contenta de encontrarme con grandes compañeras y compañeros en la presentación de @Yolanda_Diaz_ y @sumar



La gente necesita ilusión para ganar el presente y el futuro. Centrados en lo que de verdad importa.#YoVoy2A #Sumar2A pic.twitter.com/Ei626S9sky — Esperanza Gómez (@GC_Esperanza) April 2, 2023

Ha sido la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, la que ha echado más leña al fuego, rechazado las "lecciones de unidad" por parte de Sumar y censurando, en referencia velada, las críticas de Izquierda Unida o Más País porque, según ha dicho, el antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias, sumó a actores políticos cuando tenían 68 diputados menos que ellos.

Velarde 'indispuesta' ante las 'lecciones' de Podemos

De este modo, la lider territorial del partido en Andalucía se despacha largo y tendido en Twitter y reivindica la tarea de Podemos bajo el liderazgo desu fundador, y remarca que su partido sumó a otros actores políticos cuando estaban en "toda la pompa": "Cuándo teníamos 70 diputados y otras formaciones dos".

Nadie me va a dar lecciones de generosidad, tampoco van a convencerme que hoy empieza todo. No puede haber una enmienda a la totalidad a todo trabajo hecho y a todos los cambios que hemos traído a este país.

Respecto a Sumar hoy no empieza nada, porque todo empezó en Andalucía — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) April 2, 2023

Martina Velarde ha reivindicado que ella ha buscado "siempre" la unidad, pero "eso es una cosa y otra las palabras, que solo son palabras, o que luego no se cumplen", apostilla en su hilo en dicha red social, donde la líder autonómica de Podemos asevera que "nadie me va a dar lecciones de unidad, ni desde Madrid, ni Valencia, ni de quien hoy no quiere unidad para el 28M, ni la quisieron en 2019 o en 2021".