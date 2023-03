Con destino a la Semana Santa en Andalucía, ¿qué echo en la maleta?

Comienza la operación salida con más de tres millones de desplazamientos en las carreteras andaluzas; estaciones, aeropuertos y hoteles abarrotados y un clima que acompañará al viajero.

Muchos españoles últiman sus preparativos para salir de viaje con destino a Andalucía, así que es el momento de pensar bien lo que echamos en la maleta para disfrutar de unos días en los que la climatología será favorable, aunque se esperan algunos cambios a final de la semana.

Ante todo, lo que no debe faltar en el equipaje serán grandes dosis de paciencia y precaución puesto que este Viernes de Dolores comienza la operación salida en las carreteras y la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 3,3 millones de desplazamientos de largo recorrido en esta Semana Santa en Andalucía.

Los españoles salen dirección sur y cierran las reservas hoteleras, que en algunas provincias ya están al 100% completas, mientras en la comunidad todo está preparado para que las procesiones inunden las calles de olor a incienso, del sonido de las cornetas y tambores y de las imágenes que se esperan con devoción por los andaluces y con asombro por los visitantes.

El Señor del Gran Poder entrando en plaza de la Campana, en la Semana Santa en Sevilla 2022

Un espectáculo que respetará el clima y no provocará las lágrimas de los cofrades porque, si no hay sorpresas, todas saldrán de sus templos y algunas de las citas más esperadas como la procesión de El Cautivo en Málaga el lunes está garantizada o la 'Madrugá' sevillana del jueves también parece que se libra de las lluvias.

Aunque cabe destacar que aunque el inicio de semana será caluroso y con cielos despejados en toda la región, a partir del llueves cambia la situación y se hace más inestable pudiendo dejar chubascos mínimos para el domingo en la zona occidental, en provincias como Sevilla o Cádiz, mientras que Málaga, Granada o Almería el tiempo no expetimentará grandes cambios.

La tradicional procesión de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, en el barrio de El Palo, en Málaga

Así que con esta previsión habrá que echar en la maleta un poco de todo, como suele ocurrir en estas fechas cada año. No deben faltar algunas prendas veraniegas, porque las temperaturas pueden rozar los 30 grados, e incluso el bañador porque el baño será factible en las playas malagueñas o almerienses, no tanto en las de Cádiz o Huelva. Tampoco hay que olvidar una chaqueta para afrontar las noches, ya que las temperaturas bajan considerablemente, aunque no hará falta chubasquero porque si cae lluvia será escasa y como mucho afectará al viaje de regreso el domingo.