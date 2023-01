Un exámen psiquiátrico será clave en la condena del yihadista de Algeciras

La Audiencia Nacional estudiará al terrorista ante posibles problemas mentales, pero el juez apunta a que "era conciente", controló la situación para hacer daño y tenía objetivos definidos.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, que investiga el ataque cometido el pasado miércoles en Algeciras en el que fue asesinado un sacristán y resultaron heridas varias personas, entre ellas un sacerdote, ha acordado este martes que se proceda a la exploración forense del presunto yihadista, Yasine Kanjaa, a los efectos de informar sobre su imputabilidad.

En un auto notificado esta mañana, el magistrado indica que ese reconocimiento se hará con pleno respeto al derecho de defensa del detenido y con su previo consentimiento. Para ello el juez oficia a la clínica forense de la Audiencia Nacional para que dos médicos realicen un examen psiquiátrico al investigado.

Esta decisión se produce tras conocerse en la primera valoración del juez instructor que el inculpado tiene antecedentes por problemas psiquiátricos y, al parecer recibió tratamiento en su país, Marruecos. Sin embargo, el juez insiste en que era consciente de sus actos, que él mismo ha reconocido en su declaración, descartando la opción de que el ataque fuera producto de un súbito problema mental.



Podría enfrentarse a prisión permanente

Todo ello después de que el juez del tribunal lo envió este lunes a prisión de manera incondicional, acusado de los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas, que podrían conllevar la prisión permanente revisable, al considerar que los indicios recopilados sustentan que se trata de un ataque yihadista dirigido, tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica, como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán.

El detenido no había aparecido como peligroso en la inteligencia policial, siendo totalmente desconocido para la Policía, de manera que no solo se desconocía su rigorismo religioso, sino que no se había visto inmerso en ningún tipo de altercado o incidente que hubiera podido conllevar una actuación policial, tal y como se refiere en el informe policial remitido al juzgado.

Se radicalizó de forma rápida

Para el juez Gadea, se aprecia un proceso de radicalización religiosa que desencadenó los hechos acontecidos el pasado miércoles en Algeciras. Así, apunta que en las declaraciones de los testigos recogidas en el informe policial se indica que el cambio en el detenido tiene lugar en el último mes o mes y medio, teniendo una vida que algunos califican de "normal" hasta ese momento.

De hecho, apunta el juez, sus compañeros de piso señalaron que el detenido, un tiempo atrás, bebía alcohol y fumaba hachís, y que cambió de hábitos de manera radical, escuchando de manera asidua el Corán a través de audios desde su teléfono móvil.

Por otro lado, el magistrado señala que de las diligencias practicadas hasta ahora se puede concluir que "el investigado habría actuado solo", sin contar con la ayuda de terceros. Y menciona que así lo ha reconocido el propio detenido, tanto en el juzgado como ante la Policía, señalando que no ha sido dirigido por otras personas y que no ha jurado lealtad a ninguna organización o grupo terrorista.

Además, añade que ese espacio temporal de un mes en el que se señala su radicalización coincide plenamente con lo observado en sus redes sociales, tal y como recoge el informe policial.

Consciente y con inteción de hacer daño

Por todo ello, el juez concluye que del análisis de su actividad en redes sociales, el volcado de parte del contenido de su teléfono, así como de las manifestaciones de los testigos, se puede inferir que Yassin K. mantenía y mantiene un compromiso implícito con su visión del islam encontrándose plenamente radicalizado en terrorismo yihadista.

Y añade que esa radicalización se logra tras un adoctrinamiento ideológico que se podría calificar de "rápido" y que ha finalizado con la comisión de acciones violentas contra otras personas provocando, consciente e intencionadamente el mayor daño posible, manteniendo en todo momento el control de la situación.

El instructor hace constar, además, que en las dos declaraciones que ha prestado, ante la policía y este lunes en el juzgado, salvo algunas contradicciones sobre elementos periféricos del relato, es capaz de reproducir en esencia los aspectos más importantes de su acción.

Objetivos definidos

Relata que la conducta del investigado fue consciente y tiene definidos sus objetivos, teniendo la opción de causar unos daños mayores, focaliza su acción concretamente sobre los sujetos a quienes ataca, a los que elige de forma deliberada.

Y explica que la primera de las acciones es contra los sacerdotes, reconociendo que su intención era matar a todos los sacerdotes que se encontraban en la iglesia. En segundo lugar, centra su ataque contra un marroquí al que considera infiel, al creer que estaba ante un marroquí converso, por no practicar la auténtica religión, y al que agredió con intención de matarle.

Por todo ello, el magistrado considera que el detenido se identifica con un perfil de terrorista autoadoctrinado que actúa de modo individual no vinculado directamente con una organización terrorista en concreto pero que, en definitiva, lleva a cabo su acción en nombre del fenómeno yihadista al que tantos se adhieren de forma remota, generando un ataque violento que causa terror en la sociedad y desestabiliza la paz social.