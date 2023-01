El video de 'dos cuñados' desata la búsqueda de un 'gran felino' en Cádiz

Ante los comentarios que acompañan las imágenes que han grabado unos vecinos del pueblo de Los Barrios todo puede parecer una broma, pero la realidad es que el Seprona busca al animal.

Las imágenes grabadas por un vecino de la localidad gaditana de Los Barrios y la narración de lo que estaba viendo junto a su cuñado y otras personas, a la que se la escucha de fondo, podrían parecer una inocentada, pero lo cierto en que no sólo han circulado como la pólvora por la red provocando comentarios de lo más divertidos, sino que han puesto en marcha un dispositivo de búsqueda.

En el video aparece un felino de color blanco deambulando por la zona de campo conocida como Benharás y 'los cuñados' sorpendidos lo describen como "un tigre o un guepardo, algo es" por sus grandes dimensiones, al tiempo que de fondo se escuchan frases como "Que miedo, se viene eso andando para tí..." o "y si lo cazamos y lo vendemos".

Para tranquilizar a los gaditanos ya ha sido capturado el felino de grandes dimensiones #felino #Cadiz #felinodegrandesdimensiones pic.twitter.com/0rFKO2E4nd — CIRCONCHITA (@CIRCONCHITA) January 4, 2023

Mientras los chistes al respecto se suceden en las redes, el asunto no se ha quedado en la parte jocosa porque hasta el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha tenido que intervenir para lanzar un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos de la localidad mientras prosigue la búsqueda del "felino de grandes dimensiones" que continúa en paradero desconocido.

Y es que están trabajando en la búsqueda del animal los efectivos del Seprona de la Guardia Civil junto con la Policía Local y otros medios que el Consistorio ha puesto a disposición de la Benemérita. A ello se suma el mensaje del regidor que también ha sido publicado en sus redes sociales: "Debemos estar tranquilos, ser precavidos, porque no se puede descartar nada".

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, en la visita al dispositivo de la Guardia Civil para localizar al felino de grandes dimensiones visto en la zona.

"Se está trabajando para detectar si realmente el vídeo se corresponde con un gran felino o no. Sabemos que no es difícil que en el mercado negro se muevan este tipo de especies que están prohibidas por nuestra legislación, pero no se puede descartar que pueda haber alguno en nuestras parcelaciones", ha manifestado Alconchel, quien ha vuelto a pedir tranquilidad a los vecinos de la zona y que se deje trabajar al Seprona.

Entre un gato grande o una especie exótica

En ese sentido, ha indicado que será esta unidad de la Guardia Civil la que explicará qué ha pasado con este caso, matizando que "es probable" que sea una situación similar a "otras ocasiones" en las que "se ha grabado una cosa que parecía una cosa y luego la realidad es otra". Es decir, que esta historia podría tener como final que se trate de un gato más grande de lo habitual.

Cabe recordar que dos vecinos grabaron las imágenes y pusieron una denuncia en las dependencias de la Guardia Civil este pasado lunes 2 de enero, y desde la jornada del martes se está trabajando para intentar encontrar al animal y evitar problemas a la población. La búsqueda se está realizando en una zona de la carretera Vieja de Los Barrios, en el entorno donde se encuentran los campos de césped, junto a la desembocadura del río Palmones.