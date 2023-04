La mofa sobre la Virgen del Rocío le 'sale cara' a la televisión catalana

La parodia ridiculizando las creencias y tradiciones de Andalucía que ha lanzado TV3 ha provocado una oleada de críticas que le llegan de todas partes, también desde Cataluña.

El programa satírico Està passant de la televisión pública catalana TV3 ha querido entretener a sus espectadores con una parodia sobre la Virgen del Rocío, pero más que conseguir hacer reir lo que ha desatado es una lluvia de críticas que recorren España de norte a sur.

La escena en la que una actriz ataviada como la venerada imagen de la aldea de Almonte en Huelva arrancaba con chistes sobre la incómoda vestimenta, para desvariar en un ataque a los sentimientos religiosos, al lanzar la frase: "Llevo 200 años sin echar un polvo como Dios manda". Más que un chiste ha sido una ofensa para los miles de devotos del Rocío, pero también para muchos andaluces que, más allá de sus creencias, han considerado este un nuevo ataque a las tradiciones de la región.

Y es que en la televisión catalana buscaban audiencia haciendo coincidir la imitación con la repercusión que tiene la Semana Santa, en la que la Virgen almonteña no es protagonista, y mezclándola con el accidente que sufrió una Virgen del Rocío del municipio de Velez-Málaga, y cuyo video se hizo viral.

El Gobierno andaluz pide responsabilidades

También las instituciones se han pronunciado al respecto de la escena cómica y el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que se va a elevar una queja formal a la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) ante las imágenes emitidas. "Vamos a reclamar medidas para evitar este tipo de ataques impresentables", ha señalado Sanz.

"Desde el Gobierno andaluz consideramos que es lamentable que se vuelva a atacar a Andalucía de esta manera", ha apuntado el titular de la Presidencia, recalcando que las imágenes "han provocado la absoluta indignación de las instituciones y los andaluces", ya que "traspasan los límites del humor y la libertad de expresión".

El consejero ha aseverado que la parodia "supone una auténtica falta de respeto al pueblo andaluz, su cultura y sus tradiciones", asegurando que en la propia Cataluña "hay una gran devoción a la Virgen del Rocío".

A la espera de las disculpas

Desde la Junta exigen a los responsables de TV3 que "pidan disculpas y que no vuelvan a ocurrir este tipo de afrentas". Además, ha exigido al Gobierno de Cataluña "que no permita este tipo de ataques en medios públicos, que dividen incluso a la propia sociedad catalana".

Desde el PP también han alzado la voz y el coordinador general, Elías Bendodo, ha instado "al Gobierno de Esquerra, apoyado por el PSOE" a pedir disculpas por las imágenes emitidas que suponen un "nuevo insulto a los andaluces".

Un nuevo intento de ridiculizar a Andalucia.



Así, ha considerado que el PSOE "no solo de Cataluña sino de toda España está tardando en pedir disculpas a todos los andaluces, porque no estamos hablando de una parodia, sino de un nuevo episodio de intentar ridiculizar a los andaluces, su identidad y sus tradiciones", en este caso con la Virgen del Rocío "que tiene millones de devotos en todo el mundo", también en Cataluña.

Tanto es así que ha entrado en la polémica el presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Fecac), Daniel Salinero, ha pedido al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y a TV3 "la restitución del honor de la Virgen del Rocío" después del 'gag' en el programa Està passant.

Ha considerado que la televisión pública catalana no es respetuosa con las creencias religiosas, y ha añadido: "Hace mucho tiempo que ya no es 'la Nostra'. Ahora, mucho menos. Así no se une a un país"