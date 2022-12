Griñán desvela a Espadas lo que va a pasar con su inminente ingreso en prisión

Los dos socialistas han mantenido una conversación, en la que el expresidente ha confirmado que ya tiene tratamiento para la enfermedad que padece y evitará su entrada en la cárcel.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha desvelado la 'estrecha' relación que mantiene con el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al confirmar que este pasado martes ha mantenido una conversación con él, a escasos días que se cumpla el plazo para su entrada voluntaria en prisión, para cumplir la condena a seis años por la corrupción de los ERE.

Ha sido ante los micrófonos de la Cadena SER Andalucía donde el líder socialista ha dado a conocer este contacto que mantiene con el que fue su jefe de partido y en la Junta, ya que Espadas fue consejero de Vivienda bajo su mandato. En la conversación Griñán le ha trasladado que ya tiene "definido" el tratamiento que deberá recibir por la enfermedad que padece, y ha apostado por que se confirme de manera "rápida" la suspensión de su ingreso en prisión, una vez que se entreguen los informes requeridos por el tribunal la semana pasada de forma "urgente".

El expresidente socialista confía en que no entrará en la cárcel y el líder del PSOE-A mantiene la misma esperanza de que se atienda su solicitud de suspensión antes de que se agote el plazo de diez días iniciado el pasado viernes, 23 de diciembre, y decretado por la Audiencia Provincial de Sevilla para su ingreso, alegando una enfermedad grave sobrevenida.

Espadas ha afirmado estar "convencido" de que Griñán no entrará en prisión en esas circunstancias, y ha precisado que así lo cree desde su propio "análisis jurídico", ya que es abogado de profesión, sobre "cuáles son los motivos y argumentos que Pepe Griñán ha dado a la Audiencia" de Sevilla "para suspender esa entrada en prisión".

"Lo absolutamente normal es conceder ese aplazamiento, suspender esa entrada en prisión, porque lo principal es la salud de la persona"

El secretario general del PSOE-A ha revelado que Griñán durante esa conversación "estaba animado, porque tiene ya definido cuál es su tratamiento, y sabe que va a combatir" su enfermedad "con determinación y que lo va a vencer, y va a recuperarse".

"Ahora lo que necesita es que la justicia haga lo que está previsto en estos casos", ha abundado Espadas, quien al respecto ha incidido en que la Audiencia "no tiene que hacer nada excepcional", sino que "debe admitir que tenemos una persona que necesita un tratamiento que debe recibir correctamente, y que, por tanto, no puede entrar en estos momentos en un centro penitenciario porque no podría recibirlo".

La situación de Griñán despierta la sensibilidad dentro del PP

El expresidente condenado sufre un cáncer y esto ha provocado que surjan voces sensibilizadas con la situación de enfermedad. En esa línea, el líder del PSOE-A ha aseverado que "debe primar la salud de la persona y su recuperación frente a cualquier otra cosa", algo que está "absolutamente consolidado en nuestro Estado de derecho", por lo que espera "que, de manera muy rápida, también podamos tener esa tranquilidad de que lo primero es lo primero, que es que él se recupere", según ha remarcado.

Pero no ha sido Espadas el único que pone por delante la salud de una persona y por ello, el líder del PSOE-A ha agradecido el "sentido común" de posicionamientos como los trasladados en los últimos días por el políticos procedentes del PP, como el coordinador general del partido, Elías Bendodo, o el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, contrarios a que una persona enferma como Griñán ingrese en prisión.