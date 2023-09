Moreno hace una llamada a los socialistas antes de la investidura de Feijóo

El presidente de la Junta pone en un aprieto al PSOE con sus últimas declaraciones al preguntar qué quedará del PSOE si no defienden los principios de la Constitución y respaldan a Sánchez.

El Partido Popular andaluz, con su presidente a la cabeza, Juanma Moreno, se volcó ayer en la manifestación contra los planes de los socialistas de amnistiar a los impulsores del Procés catalán. Hasta Madrid llegaron 50 autobuses procedentes de Andalucía para sumarse a la multitudinaria protesta y el líder andaluz estuvo al lado de Alberto Núñez Feijóo alzando la voz por la "igualdad de los españoles".

Juanma Moreno se coloca en primera fila para defender lo que considera un ataque a los principios constitucionales y este lunes ha dado a conocer que también tiene previsto acudir mañana martes al Congreso de los Diputados, donde dará comienzo la sesión de investidura de Feijóo como cantidato a la presidencia del Gobierno. Moreno arropará a su "compañero y amigo" en este complicado momento, ya que, a no ser que se produzca una sorpresa, no cuenta con los apoyos suficientes para conseguir ser nombrado presidente.

Clamor por la igualdad. Me siento orgulloso del @ppopular y de todas las personas que han unido su voz a la nuestra por la dignidad de España y la defensa de la Constitución.



La amnistía es un disparate.



España necesita a un presidente razonable como @NunezFeijoo.#24S pic.twitter.com/hS6HAFqSGj — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 24, 2023

La única vía para los 'populares' sería que alguno de los socialistas que no se sienten identificados con la deriva que toma el PSOE en manos de Pedro Sánchez favorezcan la investidura de Feijóo. Algo poco probable ya que el sanchismo 'castiga' a aquellos que no comulgan con sus directrices, como ha pasado con Nicolás Redondo, aunque no imposible, porque los históricos del PSOE, como Felipe González o Alfonso Guerra, han elevado el tono contra Sánchez de manera rotunda.

¿Qué le va a quedar al Partido Socialista de lo que ha sido?

Ante esta división de las filas socialistas, el presidente del PP andaluz y de la Junta aprovecha para poner al PSOE contra las cuerdas. Así ha apelado al "sentido de la responsabilidad y al sentido de Estado" a todas aquellas personas dentro del PSOE, "militantes, dirigentes e incluso diputados", que piensan que "la Constitución, el marco de igualdad entre los ciudadanos, es una figura y una esencia del propio socialismo".

Moreno ha espetado que: "Si rompen ese principio de igualdad entre los españoles, ¿qué le va a quedar al Partido Socialista de lo que ha sido?" y hace un llamamiento a reflexionar sobre lo mejor para España. "Lo que necesitamos es un gobierno moderado, integrador y con sentido de Estado y ahora mismo, desgraciadamente, eso no lo representa ni muchísimo menos el señor Sánchez, que no ha ganado las elecciones", ha sentenciado el andaluz.