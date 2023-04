Doñana 'recibe' a Sánchez, esta vez por intereses electorales y no vacacionales

El presidente se despoja de toda competencia sobre el Parque en su visita a Huelva y la arroja a la Junta, para marcharse sin solución alguna ni para la sequía ni los agricultores.

Pedro Sánchez ha hecho despegar este jueves el avión presidencial Falcon con destino al Parque Nacional de Doñana, en Huelva, en un día clave por muchos motivos. En esta ocasión no ha sido para disfrutar de sus habituales vacaciones en el Palacio de las Marismillas, sino para librarse de votar en el Congreso la reforma propuesta por el PP de la ley del 'sólo sí es sí', que impulsaron sus socios de Podemos y de la que él mismo se sentía "orgulloso".

Esa es una de las razones y, otra, aprovechar el momento electoral, a poco más de un mes de las municipales, para lanzar un duro ataque al Gobierno de Juanma Moreno (PP), a cuenta de la tensión generada por el plan de regulación de regadíos en la Corona Norte del Parque que impulsa PP y Vox en el Parlamento.

El presidente ha comenzado su comparecencia señalando que con esta visita quería "dar testimonio" a la población española de "la importancia del Parque Nacional de Doñana" y de la "gravedad de la situación que está viviendo, en primer lugar por la emergencia climática", así como "recordar que es responsabilidad de todas las administraciones públicas", y "singularmente" en este caso de la Junta de Andalucía por tener las "principales competencias", tener como "tarea fundamental" la "preservación de este tesoro".

Así, Sánchez ha arengado a la Junta de Andalucía a "rectificar" y a "volver a la legalidad europea" para evitar un "coste inasumible" al Parque Nacional de Doñana al respecto de la medida, sobre la que su partido, el PSOE ya ha informado a la Comisión Europea con una carta, cuyo contenido según el Gobierno andaluz está cargado de "mentiras".

A todo ello se une que este jueves se ha pronunciado Bruselas advirtiendo de que si el Parlamento andaluz aprueba la ley de regadíos en Doñana en los términos anunciados utilizará "todos los medios a su alcance" para garantizar que España cumpla "efectivamente y sin demora" la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que exige la protección del humedal.

Sánchez no hace ninguna propuesta en su visita a Doñana

En su comparencia ante los medios de comunicación, que no han tenido turno de preguntas dirigidas al presidente, Sánchez ha vuelto a colocarse como 'salvador' de Doñana, pero durante su discurso no ha mencionado ninguna solución para paliar los problemas de la sequía que sufre el propio humedal, ni para los agricultores de Huelva a los que prometió en 2018 unas obras hídricas (trasvase del Tinto-Odiel-Piedra y presa de Alcolea) que no se ha ejecutado.

Y es que Sánchez ha omitido que las competencias sobre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir donde se encuentra Doñana son del Estado y la Junta no puede autorizar el uso de agua como sí permitió el Gobierno central el año pasado autorizando pozos, ni tampoco ejecutar obras hídricas para atender a la provincia.

Estas actuaciones serían una solución a las carencias de agua en la provincia de Huelva y, por ello, la Junta, cansada de la desidia de Sánchez, también acudirá a Europa a reclamarlas. Lo hará en la reunión prevista el próximo 3 de mayo con los miembros del gabinete del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, donde podrán explicar de primera mano en qué consiste la ley en tramitación con la que el Gobierno de Moreno asegura que no se pone en riesgo la protección de Doñana.