Moreno frena otro bulo que lanza el PSOE de Espadas "presa de la desesperación"

El presidente ha negado cualquier privatización de la sanidad y se ha alejado de las posiciones extremas de Vox, defendiendo las dos leyes andaluzas sobre derechos de personas trans.

La sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz, prometía tensión desde antes de comenzar. Con la rectificación de la orden de tarifas de convenios y conciertos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recién publicada en el BOJA todo apuntaba a que el foco del día ya estaba marcado y así ha sido. Moreno, antes de entrar al salón de plenos explicaba el motivo de tal corrección de la orden: "parar un bulo" propagado por el PSOE-A acerca de la supuesta intención del Ejecutivo andaluz de "privatizar la sanidad pública".

Después de contarlo antes los periodistas, el presidente se ha dirigido en los mismos términos al líder de la oposición, Juan Espadas, al que le ha afeado que lance estos "bulos, presa de la desesperación, que le lleva a faltar a la verdad". El presidente le ha reprochado al secretario general del PSOE las cifras de concertación sanitaria cuando gobernaban los socialistas en la Junta, superiores a las actuales, y ha explicado que es necesario fijar unos precios para que "cuando eso ocurre de manera excepcional, el paciente no tiene que pagar absolutamente nada", y la empresa "no te cobre lo que le dé la gana".

El líder del PSOE ha insistido en retirar la orden y Moreno le ha advertido que "no es sensato que siga con ese discurso, aunque pueda arañar algunos votos", porque el mensaje del miedo a la privatización no es creíble atendiendo a las cifras en inversión en sanidad pública.

El portavoz de Adelante reprendido por insultar a Vox

Además del presidente, la sesión de control ha estado protagonizada por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, al que el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha reprendido por referirse a Vox como el "partido de los maltratadores" cuando preguntaba al presidente sobre los planes de la Consejería de Educación en materia de educación afectiva sexual.

García ha asegurado que "si no se interviene en el Parlamento, único sitio en el que es tabú hablar de los temas relacionados con la educación sexual, el partido de los maltratadores, el de la extrema derecha, avanza en su discurso" y luego "llega a las aulas y lo impregna todo". "Si no dedican recursos a esto, después no se hagan la foto cuando asesinen a una joven", le ha interpelado al presidente andaluz.

El portavoz del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, José Ignacio García.

En ese momento, el presidente del Parlamento le ha pedido al portavoz de Adelante que retire ese comentario, que ha tildado de "imprensentable", por llamar "partido de los maltratadores a todo un grupo parlamentario" a lo que se ha negado José Ignacio García esgrimiendo que "no ha faltado a la verdad", al tiempo que ha destacado que ha recibido también insultos por parte de algunos diputados.

Moreno defiende a la comunidad LGTBI

Acto seguido ha continuado el debate con el uso de la palabra del presidente de la Junta, quien ha defendido las actuaciones puestas en marcha en el ámbito de la eduación sexual afectiva. Así ha anunciado la intención del Ejecutivo autonómico de elaborar un decreto legislativo para "completar" la formación en igualdad y la educación afectivo sexual en todas las etapas escolares, desde Infantil hasta Bachillerato, cuya aprobación confía que se produzca el mes de mayo, con lo que entraría en vigor el próximo curso.

No sólo ha amparado las necesidades expuestas sobre educación sexual, sino que también ha sido tajante con Vox, rechazando la petición que le ha planteado para que derogue la Ley Trans de Andalucía a imitación de la iniciativa que ha anunciado va a emprender la Comunidad de Madrid.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira.

Moreno ha sostenido en su respuesta al portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien le había instado previamente a aclarar "si tiene intención de derogar la Ley Trans como ha anunciado Díaz Ayuso, si o no", que "quiero aclararle que Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía", para argumentar que la Comunidad de Madrid "tiene su Parlamento y capacidad de decidir", así como concluir que "Madrid puede hacer lo que dé la gana".

El presidente del Gobierno andaluz ha invocado las dos leyes autonómicas destinadas al reconocimiento y defensa de las personas trans, las leyes 2/2014 y 8/2017, para argumentar que "un gobierno trata de cuidar y protegar a las personas", mientras que ha esgrimido que "cuando se tuvo el debate en este Parlamento se optó por el diálogo y evitar la radicalización en aras de dotar de coherencia a este texto", una virtud que ha desestimado tenga la norma aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados, de la que ha remarcado "su sesgo ideológico" y su aprobación "sin consenso".