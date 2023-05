Moreno alerta: la papeleta del PSOE es el aval para el castigo del sanchismo

El arranque de campaña de los populares en Sevilla busca trasportar la victoria de junio en las autonómicas a las municipales y conseguir la sintonía de todas las capitales con la Junta.

La carrera electoral ha comenzado en Andalucía y el inicio de la campaña del 28M para los populares, que eligieron Sevilla para estrenarse, arrancó con algunos problemas tras el intentó del PSOE de deslucir la cita del PP en la capital hispalense con una denuncia ante la Junta Electoral de Zona por convocar el acto antes de las 00.00 horas.

Aún así el líder del PP, Juanma Moreno, salió 'al ruedo' ante un numeroso público que se congregó en la popular plaza del Albaicín de Sevilla Este para apoyar al candidato José Luis Sanz y lanzar un mensaje muy claro a los votantes sobre sus intenciones: que Andalucía sea una de las primeras potencias económicas y sociales de España.

¡Los andaluces nos merecemos ser líderes! #Andalucía se ha consolidado como la tercera potencia económica de España y se nos mira con admiración.



Somos el único proyecto fiable y lo hemos demostrado con hechos.



Sigamos sembrando políticas que funcionan.#28M#EntreTodos pic.twitter.com/QJGSnjrnja — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 11, 2023

Pero para conseguirlo es necesario, según Moreno, acabar con el 'sanchismo' que castiga a Andalucía, por lo que considera crucial esta cita con las urnas: “El 28 de mayo nos jugamos todos muchísimo y tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer, porque hay una papeleta que ya no representa al PSOE sino al sanchismo que tanto daño está haciendo a Andalucía”, ha afirmado el líder del PP para añadir que el Gobierno de Sánchez ha dejado de ejecutar el 30% de las inversiones previstas en Andalucía mientras que ha multiplicado por dos las de la Comunidad Valenciana y las de Cataluña por cinco.

Las capitales en sintonía con la Junta

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta confía en que se haga realidad la segunda vuelta del cambio político que necesita la comunidad. Un giro que comenzó en 2019 con la llegada de los populares al Gobierno andaluz y que recibió el respaldo mayoritario en 2022. “Necesitamos una segunda fase”, ha indicado Moreno, para “que haya cambio en muchos ayuntamientos y uno de ellos, el más importante por población y ser la capital es Sevilla, para que ayuntamientos y Junta empujemos en la misma dirección para llegar más lejos y más rápido”.

El #28M se elige entre avalar las políticas de Sánchez o seguir ampliando el Cambio que está dando #Andalucía. Que nadie nos confunda.



Hemos avanzado mucho para volver atrás ahora.



Quiero lo mejor para mi tierra y que #EntreTodos sumemos para avanzar en la buena dirección. pic.twitter.com/qQZqtUptNz — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 11, 2023

Desde el atril Moreno se carga de entusiasmo y presume de que Andalcía ha pasado a "ser la tercera locomotora de España y aspiramos con determinación a ser la primera porque tenemos potencia, talento capacidad y porque nos lo merecemos”.

Una meta que no está lejos si Sánchez deja de poner barreras al crecimiento andaluz con su incapacidad y como ejemplo el líder popular pone como ejemplo la sequía. “Cuatro años diciéndoles las obras que hacía falta y hoy, a nueve horas de la campaña, convocan un Consejo de Ministros para hacer un anuncio de apoyo a agricultura y ganadería, y decir que para este verano no tiene soluciones”. “Pero ¿cómo va a tener soluciones si han tenido 5 años para prever una situación de riesgo y no han hecho nada?”, se ha preguntado el presidente andaluz.

Sevilla patas arriba

El PP tienen sus esperanzas puestas en el candidato José Luis Sanz, por ser "el alcalde que necesita Sevilla", para arrebatar al regidor socialista Antonio Muñoz el Ayuntamiento para alinearlo con la Junta. “Tiene la experiencia necesaria, la pasión suficiente y el equipo adecuado para poner a Sevilla patas arriba, a funcionar y a recuperar el pulso que tiene que tener como gran capital", ha apuntado Moreno.

Por su parte, Sanz, ha manifestado que "después de casi 600 días pateándome la ciudad ya tengo muy claro cuál es el principal problema de Sevilla: es que el alcalde que nos ha dejado Pedro Sánchez y el señor Espadas es incapaz de gestionar la ciudad. No sabe".

Ha añadido que "esa incapacidad va a hacer que Muñoz sea recordado como el alcalde que dejó a Sevilla entre las ciudades más sucias de España”. “La inseguridad crece día a día en los barrios, la falta de aparcamientos, el caos de movilidad, la falta de planificación de las obras, el mal cuidado de los parques y jardines, la falta de viviendas”, ha lamentado.