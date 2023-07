¿Quién es el candidato maleducado de Yolanda Díaz en Andalucía?

La actitud mostrada por el candidato de Sumar por la provincia de Sevilla al Congreso de los Diputados, Francisco Sierra, se puede calificar, como poco, de mala educación. Pero las lecturas de sus gestos de desprecio hacia la candidata de Vox, Rocío de Meer, durante el debate electoral de Canal Sur, van mucho más allá, si tenemos en cuenta que el partido al que representa se define como feminista y dialogante.

Sumar pierde toda la credibilidad tras ver como trata Sierra a De Meer, dándole la espalda, girándose cada vez que le interpelaba o negándole la palabra. La ignoró de manera humillante, cuando se supone que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, defiende que las mujeres tengan su reconocimiento en política y el resto de ámbitos de la vida. Pero lo que ocurrió fue ejemplo de todo lo contrario.

Francisco Sierra Caballero es natural de la pequeña localidad granadina de Gobernador y su trayectoria profesional ha estado ligada a la docencia, aunque su interés por la política es evidente ahora que se presenta con Sumar a las elecciones generales de este 23 de julio.

Sierra es Catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla y acumula numerosas publicaciones con títulos como: "Marxismo y comunicación" o "Economía, política y medios digitales", entre otras muchas.

🗣️ “De niño mi madre me decía que no ‘me señalara’, pero lo he hecho toda la vida. Soy un hijo de obreros que ha llegado a catedrático sin perder la identidad de clase. Por eso estoy aquí”.



