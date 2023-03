La Semana Santa arranca con complicaciones para sevillanos y visitantes

El servicio de autobús estará en huelga el Viernes de Dolores y el de metro durante toda la semana, a partir del Domingo de Ramos, aunque los servicios mínimos serán del 70%.

La Semana Santa comienza en la capital hispalense con complicaciones para los sevillanos y para los miles de visitantes que recibe la ciudad para no perderse las procesiones. Pero si ya es difícil moverse por la ciudad durante estos días por los numerosos cortes de tráfico, la situación será aún más compleja, porque tanto el servicio de metro como el de autobús se ponen en huelga.

En estas fechas tan señaladas en Sevilla son muchos los usuarios del transporte público, ya que usar el vehículo particular es una misión imposible, así que ahora tendrán que estar atentos para desplazarse puesto que las frecuencias se reducen, aunque los servicios mínimos serán del 70% en estos paros parciales debido a que afectan a horas puntas.

En el caso de los paros parciales convocados por la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), el sindicato mayoritario en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, está fijado para las tardes del Viernes de Dolores (31 de marzo), el primer sábado y el martes de la Feria y el 26 de mayo, viernes previo a las elecciones municipales.

En cuanto al metro, los trabajadores no llegan a un acuerdo con la empresa gestora de la Línea 1, Globalvía, y arrancaría también sus paros el Domingo de Ramos día 2 de abril para continuar el resto de la Semana Santa al completo de huelga, hasta el día 8. Y anuncian más acciones similares para toda la Feria de Abrl, en el caso de que no haya luz verde al convenio colectivo, en el que piden un aumento salarial equiparable al IPC del año pasado, que fue del 5,7%, ya que la empresa ha percibido de la Junta de Andalucía esa subida y no supondría perdidas para la adjudicataria.