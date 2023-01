España desmonta el interés electoral de Montero y sus datos torticeros

La consejera de Economía exige a la ministra de Hacienda que "deje de venir a Andalucía con las manos vacías" y le rebate con cifras el crecimiento real e incontestable de la comunidad.

La campaña electoral no ha arrancado oficialmente pero en estos días los partidos ocupan su tiempo en elegir y presentar a sus candidatos para las municipales y lanzar los primeros mensajes a los votantes. En el caso del PSOE están preocupados por la comunidad andaluza, donde tenían su gran nicho de votos, pero lo perdieron en 2019 y de nuevo en 2022 frente al PP de Juanma Moreno. Por ello, dedican muchos esfuerzos en empañar ante la opinión pública la gestión de cuatro años de los populares.

Sin embargo, el último 'ataque' deja en evidencia las verdaderas intenciones de los socialistas. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, visitaba Córdoba este domingo para participar en un acto de partido y aprovechó para denunciar "con tristeza" que Andalucía, "por primera vez en su historia", retrocedió el pasado año 2022 en "riqueza por habitante", algo que ha asociado a la política centrada en la "confrontación" contra el Gobierno de Pedro Sánchez por parte de la Junta, a la que también ha acusado de "apoderarse" de proyectos del Ejecutivo central.

Pero la realidad de la región es otra bien distinta y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, se ha encargado de desmontar la estrategia del PSOE y ha pedido a la ministra un "mayor compromiso" cuando visite la comunidad, en lugar de venir "con las manos vacías y únicamente para hacer demagogia y negar la realidad de una comunidad que está despegando tras casi cuarenta año de lastre socialista".

Una batería de datos que desmontan a Montero

España en referencia a las declaraciones de Montero sobre Producto Interior Bruto de la comunidad y la convergencia con el resto de España ha expuesto que: "El PIB andaluz se ha mantenido en un 74,1 de la media española pese a la situación de COVID, y a la consiguiente pérdida de turismo, uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza", ha añadido.

La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A).

En cuanto al PIB per cápita, indica, el descenso en el ranking nacional "se debe al aumento de la población en la comunidad andaluza y no a una pérdida de convergencia, a diferencia de otras comunidades turísticas". "No entendemos cómo se pueden usar los datos de forma tan torticera, con los consiguientes perjuicios que suponen para su tierra", ha asegurado España, en referencia a la actitud de la ministra sevillana.

Tras esto, ha afirmado que Andalucía ha registrado una menor caída real con respecto a España (-4,3% frente a -4,6%) y que el mantenimiento del PIB per cápita en Andalucía respecto a la media española contrasta con la pérdida de convergencia que han registrado otras Comunidades Autónomas también turísticas.

El crecimiento andaluz que 'le duele' al PSOE

En cuanto a la política económica andaluza, apunta España, "es la que, a pesar de un contexto nacional desfavorable, ha propiciado que Andalucía deje de estar en el vagón de cola para comenzar a liderar algunos parámetros de crecimiento económico como son la creación de empleo, las exportaciones o el número de autónomos".

Con respecto al empleo, "en 2022 Andalucía fue la segunda comunidad autónoma, por debajo de Madrid, con una mayor descenso del desempleo en términos absolutos en los últimos doce meses (la quinta en términos porcentuales) y aporta uno de cada cinco parados menos en el último año, un 21%".

Por otro lado, ha asegurado que Andalucía "es la comunidad que lidera el número de autónomos, que se sitúan en 565.418 personas (dato de final de diciembre de 2022)".

En relación a las exportaciones, "Andalucía exportó entre enero y noviembre de 2022 productos por valor de 39.218 millones de euros, la cifra más alta jamás alcanzada desde que existen registros homologables (1995) por la comunidad, que supone un récord histórico para el sector exterior andaluz", ha dicho.

"Estas cifras, que garantizan finalizar el balance de 2022 muy por encima de los 40.000 millones de euros, cuando se contabilice el mes de diciembre, son posibles gracias a un incremento interanual de las exportaciones andaluzas del 25%, una tasa de crecimiento que es superior en 1,4 puntos a la media de España (23,6%), y que significan un nuevo récord absoluto para 2022", ha concluido.