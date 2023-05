Los robos y agresiones se disparan en Sevilla pero el alcalde calla ante Sánchez

La tasa de criminalidad sube muy por encima de la media española debido a la falta de 400 agentes de la Policía Local, pero el regidor socialista no reclama las plazas al Gobierno central.

La inseguridad en la capital hispalense aumenta y los robos y agresiones sexuales son cada vez más frecuentes convirtiéndose en uno de los principales problemas para los vecinos de Sevilla, a lo que suma la falta de agentes en la ciudad con mayor población de Andalucía. La tasa de criminalidad crece y se sitúa muy por encima de la media nacional, concretamente, nueve puntos por encima.

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, en Sevilla ha esta cifra en 2022 un 27,8% con respecto al año anterior, con 49.234 infracciones penales. Una situación que ha denunciado públicamente el candidato a la alcaldía del Partido Popular, José Luis Sanz, que ha puesto el acento en el aumento de las agresiones sexuales en un 261,5%, también los robos con violencia e intimidación crecen un 32,4%, los hurtos reflejan una subida del 34,4%, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se incrementan un 61,4%.

Es el 4 robo en menos de un año... 25 años trabajando para ser la mejor tienda de cómics del mundo y como sigamos así...no sabemos si podremos aguantar 😔 Es agotador. Estamos exhaustos. Solicitamos ayuda @Ayto_Sevilla @PoliciaSevilla @policiandalucia pic.twitter.com/O2GEc10c4Z — Nostromo Sevilla (@NostromoComics) March 7, 2023

Estas cifras crean alarma social y no es para menos, pero no parecen afectar al alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la reelección, Antonio Muñoz, que no pone medidas para paliar esta situación. Al respecto el líder popular ha acusado al regidor de no reclamar al presidente del Gobierno Pedro Sánchez "los 400 policías que faltan".

Los datos de criminalidad en Sevilla son alarmantes y preocupantes. A Sevilla le falta un alcalde que deje las moquetas rojas y pise los barrios. Conoce perfectamente la agenda oficial pero no tiene ni idea de lo que pasa en los barrios, donde están preocupados por el incremento de actos delictivos y robos.

Desde el PP han afeado la despreocupación de los socialistas por resolver el problema al no convocar las plazas de Policía Local que faltan, así como por dotar a los agentes de medios para que, por ejemplo, se realicen controles de alcoholemia o se puedan atender las llamadas que entran al 092. "Sevilla sufre un déficit de 400 agentes de la Policía Local, que provoca que no se cumpla con la ratio de dos agentes por cada 1.000 habitantes", ha finalizado Sanz que se ha comprometido a convocar 150 nuevas plazas si logra acceder a la alcaldía.

Es una evidencia 👉🏻 La tasa de criminalidad en Sevilla es 9 puntos superior a la media y Muñoz 🔴sigue sin reclamar a Sánchez los 400 policías que faltan.



Datos👩🏻‍💻: Según las estadísticas del Ministerio del Interior, el índice de criminalidad en Sevilla ha crecido 📈en 2022 un… pic.twitter.com/9PriOoOWuS — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) May 3, 2023

Mientras Sevilla se deteriora en muchos de sus barrios, las imágenes de robos y atracos se suceden en la red y los vecinos se cansan de la falta de seguridad en sus calles.