Ribera dedica nuevos descalificativos al presidente de la Junta por Doñana

A punto de arrancar la campaña de las generales del 23J, la ministra utiliza un foro climático para desprestigiar a Juanma Moreno y utiliza de nuevo el espacio natural como plataforma.

Estaba todo orquestado desde el Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como dimos a conocer en este periódico, para que el foro climático que se celebra en Sevilla fuera la plataforma desde donde criticar al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, y se cumplen los pronósticos. El desembarco de ministros socialistas para montar un 'show' ecologista ha comenzado con descalificativos al líder de la Junta a cuenta de Doñana.

Ha sido la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la que se ha referido al presidente andaluz como la "quintaesencia del cinismo" en relación con la proposición de Ley que prentede regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Así lo ha espresado la ministra en declaraciones a los medios antes de intervenir en la inauguración de Climate Action Sevilla Summit, en el Palacio de Congresos de la capital andaluza. "A mí me engañó el año pasado, evidentemente ya no me puede engañar porque me mintió el año anterior", ha añadido la ministra sin pudor sobre Moreno.

Ribera defiende a los productores de Huelva a los que boicoteó

El cinismo del que acusa a Moreno se le puede achacar a la propia ministra, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, porque Ribera se atreve a afirmar que: "Creo que esto ha generado una enorme tensión, poniendo en riesgo la viabilidad de un sector muy importante en la provincia onubense, perdiendo credibilidad ante las instituciones europeas, y yo diría que ante el mundo, ya no se puede esconder ni ante la NASA, que muestra las serias amenazas que tiene Doñana".

Pero los acontecimientos recientes han puesto en varias ocasiones contra las cuerdas a la ministra socialista, que difundió y dio credibilidad al boicot a los frutos rojos, poniendo en cuestión a un sector que se lanzó contra ella, así como el intento de politizar Doñana provocó la huida de los parlamentarios europeos, que supuestamente iban a viajar a Doñana para comprobar de primera mano las explotaciones agrícolas onubenses por estar preocupados por las prácticas de los productores.

Además, sin ponerse roja, la ministra ha afirmado que desde el Gobierno están generando alternativas para garantizar la viabilidad económica de las personas que viven de los frutos rojos a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), cuando resulta que acaban de reducir el presupuesto de este organismo, según ha denunciado la propia Junta, o cuando tienen pendientes todas las obras hídricas que Sánchez prometió y aprobó en 2018.

Pero estas acciones pueden esperar para Sánchez y sus ministros, para los que lo importante en esos momentos en los que está apunto de arrancar la campaña electoral, es desgastar al Gobierno del PP de Moreno y dejar de perder votantes en la comunidad andaluza. Así que Ribera suma una nueva 'dedicatoria' al presidente de la Junta y sigue tratando de transmitir que la proposición de Ley afecta al acuífero, cuando no sería así en ningún caso, según se recoge en el documento impulsado por PP y Vox.