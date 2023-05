Moreno desarma a Espadas por su debilidad al entregar el PSOE andaluz a Sánchez

A golpe de titular, recogiendo la posición del líder socialista sobre Doñana, el presidente de la Junta ha desmontado al líder de la oposición por su falta de coherencia y credibilidad.

La sesión de control al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Parlamento andaluz ha vuelto a girar en torno a dos temas: la sanidad y Doñana. La oposición utiliza sus minutos en el pleno para intentar desgastar al Gobierno del PP y se lanza al barro dirigiendo descalificaciones contra el máximo dirigente de la Junta, cuando queda menos de un mes para las elecciones municipales.

Pero la jugada no le ha salido demasiado bien ni a la bancada socialista ni a los cinco diputados de Por Andalucía, que han sido desenmascarados por defender sin fisuras al Ejecutivo de Pedro Sánchez aunque ello suponga arrebatar derechos a los andaluces.

El secretario general del PSOE-A y líder de la oposición, Juan Espadas, en el pleno.

El peor parado en este debate ha sido el líder de la oposición Juan Espadas (PSOE-A) que ha recibido duros golpes de Moreno, que no ha dudado en evidenciar su cambio de postura respecto a los regantes del Condado de Huelva, a los que apoyó en la pasada legislatura cuando la iniciativa fue presentada por el PP, Vox y Cs antes de disolverse el Parlamento por las elecciones. En un primer momento apoyó a los agricultores para regularizar su situación pero luego, siguiendo el plan marcado por Moncloa, ha rechazado la iniciativa.

Moreno evidencia la falta de credibilidad de Espadas

Así tras espetarle el presidente de la Junta a Espadas que: "Ha rendido la plaza del PSOE andaluz a Sánchez, hasta tal punto que ha perdido la coherencia", le ha sacado algunos titulares de periódicos, no precisamente afines al PP ni al asunto de Doñana, en los que mostraba su posicionamiento inicial con los agricultores onubenses. Mientras Moreno leía sus propias palabras, el líder de la oposición los negaba desde su escaño, mostrando el nerviosismo que en estos días pesa sobre el PSOE.

"¿A qué señor Espadas creemos: al de hace seis meses, al de ahora o al de dentro de seis meses?", ha preguntado Moreno al dirigente socialista, a quien ha remarcado que "la coherencia es el crédito" y con sus vaivenes la ha perdido.

Juanma Moreno ha vuelto a escuchar descalificativos de gobernar con "soberbia" también de Por Andalucía (coalición formada por IU, Podemos, Más País y otras formaciones) que no dudan en aplaudir todas las medidas de Sánchez, a pesar de que la comunidad sea la que reciba menos inversiones en infraestructuras hídricas de toda España del Estado o menos financiación. Mejor callar en estos momentos y no hacer ninguna propuesta ni sobre los regantes ni sobre ninguna otra materia, más aún después de que Moreno le ha espetado al grupo que "soberbia es no haber querido reunirse" con la Junta para abordar el problema de miles de familias de Huelva.