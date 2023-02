El pueblo andaluz donde el amor está 'garantizado' para los solteros

Este San Valentín hay un plan perfecto para aquellos que todavía no han encontrado pareja, está escondido en La Alpujarra granadina, donde todos creen en poderes existentes para enamorarse.

Aquellas personas que no quieran pasar otro año más un día de San Valentín solos tiene una oportunidad única para encontrar el amor. Eso sí, para conseguir este ansiado deseo hay que visitar un pequeño pueblo encaramado entre las montañas más altas de la Península. Se trata de la localidad de Pampaneira, que se encuentra en La Alpujarra de Granada, encajada en el barranco de Poqueira a más de 1.000 metros de altitud, y en ella aún reside una leyenda de lo más arraigada entre vecinos y 'forasteros'.

Y es que en Pampaneira encontrar el amor está 'garantizado' si bebes de la fuente de San Antonio, también llamada de 'Chumpaneira', donde, con un trago del agua novio o novia obtienes. Un lugar con 'poderes' según la creencia de los vecinos del pueblo, para los que siempre ha sido lugar de peregrinación para hombres y mujeres que buscaban casarse.

Los habitantes de esta comarca acuden a los 'poderes' de la fuente que no fallan, según rezan los versos escritos en este prodigioso lugar: "No digas nunca de esta agua no beberé, pues esta fuente que aquí ves es fuente de la virtud y tiene tal magnitud, que a beber su agua invita: la confirmó un devoto que feligrés fue de esta Iglesia. Y soltero que la bebe con intención de casarse ¡No falla! pues al instante… novia tiene ¡ya lo ves!"

Así que el plan de San Valentín para los solteros que busquen pareja ya tiene destino, porque dispuestos a todo que mejor que ser crédulos ante esta singular leyenda. Además, si ya tienes esa persona con la que compartir el día a día o una aventura fugaz, en La Alpujarra granadina hay muchas más cosas que hacer en estas fechas, sólo o acompañado.

Los pueblos que salpican la sierra, de calles estrechas y encaladas por las que corre continuamente el agua, son verdaderamente encantadores, sin olvidar que están rodeados de una naturaleza única a los pies de Sierra Nevada. Además, en esta época, la nieve tiñe de blanco el entorno ofreciendo una imagen difuminada en este agreste barranco. Tampoco se puede olvidar su excelente gastronomía y una artesanía textil famosa en todo el país.