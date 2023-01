Bendodo desenmascara la "tomadura de pelo" de Sánchez con sus anuncios

El coordinador del PP ironiza sobre las palabras del Gobierno al dar por terminada la crisis económica y el conflicto catalán, ya que la inflación sube y Puigdemont regresa libre a España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez da por terminada tanto la crisis económica como el conflicto en Cataluña y recibe por ello las duras críticas del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ha advertido este viernes que el Ejecutivo central efectúe estas declaraciones "es tomarnos el pelo a los españoles".

Así lo ha señalado Bendodo, en un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía en Málaga, donde ha añadido: "Parece Sánchez el nuevo Fukuyama, que anunció hace 30 años el fin de la historia", ha ironizado.

El 'popular' ha aludido a la actualización del IPC del pasado mes, donde "la inflación subyacente, la de la energía la del día a día, ha vuelto a subir ya 7%". "Eso dice Sánchez que es el fin de la crisis", ha argumentado.

Sobre el "fin del conflicto en Cataluña", Bendodo ha afirmado que "Sánchez no dice ni una verdad, pero tengo que reconocerle que ayer sí ha dicho la verdad". "Él nos prometió hace tiempo que nosba a traer a Puigdemont a España, pues va a venir, sin ninguna duda... ahora, no nos dijo cómo iba a venir y va a venir con la alfombra roja y puede que le mande hasta el Falcon a recogerlo", ha señalado.

"Esa es la realidad. No se puede hablar de fin de crisis económica cuando hay miles de familias que están ahogadas por esa brutal subida de precios", ha advertido y ha agregado que "evidentemente, no se puede hablar del fin del conflicto en Cataluña cuando el Gobierno libra a Puigdemont del delito de sedición, porque ya no existe, como si su golpe de Estado nunca hubiera existido y cuando el independentismo ya está hablando del siguiente paso, el referéndum ilegal".

Bendodo ha incidido en que Sánchez "no entiende que el chantajista no se conforma con el primer pago; el primero fueron los indultos; el segundo, la eliminación de la sedición; el tercero, el abaratamiento de la malversación; y el cuarto será empezar a hablar de referéndum, otra vez en Cataluña", ha concluido.