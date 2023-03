Moreno pone soluciones a la gran amenaza de Andalucía y auxilia a Almería

La Junta destina 400 millones de euros este año a creación de infraestructuras hídricas, que arrancan con la desaladora en Roquetas de Mar para garantizar el abastecimiento de la población.

Andalucía atraviesa una crítica situación marcada por la sequía que no hace más que agravarse debido a que las precipitaciones no llegan a producirse de manera significativa este año, cuando va a entrar la primavera y las temperaturas se elevan. Los embalses de la región no alcanzan ni el 30% de su capacidad y esto afecta al sector de la agricultura y la ganadería, pero también al consumo de la población, que se crece considerablemente con la entrada de turistas.

Un problema que recibe la desatención del Gobierno de Pedro Sánchez, que merma los recursos para la comunidad como ha ocurrido con el recorte del trasvase Tajo-Segura, pero que sin embargo se ha convertido en una de las máximas preocupaciones para el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, que ha anunciado este viernes que el agua va a liderar el impulso de la obra pública en Andalucía este año la previsión de licitar "más de 400 millones de euros en infraestructuras hidráulicas", toda vez que la comunidad autónoma contará en primavera con planes hidrológicos "ambiciosos" adicionales al 'plan SOS' ya activado.

El agua va a ser determinante y va a liderar en 2023 el impulso de la obra pública en #Andalucía.



Vamos a licitar 400 millones en infraestructuras hídricas.



— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 10, 2023

Así lo ha trasladado el presidente durante su intervención tras la puesta de la primera piedra en Roquetas de Mar en las obras para el sistema de abastecimiento de agua desalada al Poniente almeriense, en la que se prevé una inversión de 14 millones de euros para que la localidad sea la primera de su entorno que "se provea en exclusiva de agua desalada de calidad".

"Tenemos un problema con el agua en el conjunto del país, especialmente en toda la España meridional, pero en esta zona en concreto, no solamente en Andalucía sino en la zona de Almería, es mucho más grave", ha aseverado el líder del Ejecutivo andaluz, quien ha instado a apostar por "nuevas y modernas infraestructura que eviten la pérdida de agua".

1.500 millones en los últimos cuatro años

Moreno ha ensalzado la "política integral de agua" desarrollada desde la consejería que dirige Carmen Crespo para atender el abastecimiento, modernización de regadíos, depuración, aguas regeneradas, presas y restauración de cauces, lo que ha llevado en los últimos cuatro años a "una inversión general en la comunidad autónoma de 1.500 millones de euros", con unas 300 obras de depuración y de abastecimiento en alta "para solucionar el problema de 215 municipios de Andalucía".

En esta línea, ha afirmado que desde la Junta se ha decidido apostar por modelos que ofrezcan "alternativas" y que ayuden a "rebajar la presión sobre los acuíferos" andaluces dado que, ya de por sí, se encuentran "muy mermados".

Con ello, ha resaltado esta actuación que este viernes arranca y que se desarrollará durante los próximos 24 meses con la que se generarán 225 empleos "verdes" y con la que se desplegarán 12 kilómetros de tuberías para la conducción de agua desalada por el territorio para dar servicio una población de 100.000 habitantes, que prácticamente se duplica durante el verano y que, según ha augurado, en unos 15 años se incrementará de forma estable hasta los 130.000 vecinos.