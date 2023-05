La angustiosa pesadilla de muchos padres se convierte en realidad en Sevilla

Gran susto para una familia cuyo bebé de un año ha permanecido más de una hora atrapado con una mano metida en el desagüe del lavabo, hasta que los bomberos consiguieron liberarlo.

Los niños son curiosos y en ese proceso de descubrir el mundo que les rodea pueden poner en riesgo su integridad física en más ocasiones de las que nos imaginamos. Esta es la preocupación de cualquier progenitor, evitar que sus hijos sufran un percance, pero lo ocurrido en Sevilla refleja que muchas veces se trata de una misión imposible.

El caso que les contamos tuvo lugar esta pasada noche en la barriada sevillana de Villegas, hasta donde tuvieron que acudir los bomberos para liberar a un bebé de un año que metió dos dedos de una mano por el desagüe del lavabo de su casa, quedando atrapado sin poder sacarlos.

Sus padres muy nerviosos avisaron a #Bomberos. El bebé no paraba de llorar y de moverse.

Tras más de una hora de trabajo, lograron liberar la mano del bebé.… pic.twitter.com/zBFXTXPSLV — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) May 1, 2023

Los padres alertaron muy nerviosos a los servicios de emergencia al no poder liberar al pequeño que lloraba y se movía sin parar, por lo que hasta el domicilio se desplazó un equipo de los bomberos de Sevilla que durante más de una hora de trabajo consiguieron sacar la pequeña mano del bebé del desague. Un trabajo muy delicado para evitar que el menor sufriera daños y lo lograron, ya que fue trasladado al hospital para comprobar su estado, donde certificaron que no tenía lesiones y pudo volver a su casa.

Una angustiosa experiencia para esta familia que no olvidarán, porque aunque no siempre tengan que actuar los bomberos, una casa está llena de curiosidades para los niños pero también de peligros. Los enchufes, productos de limpieza, ventanas y balcones son los principales riesgos que vigilar, a los que tras conocer esta historia hay que incorporar los pequeños agujeritos del lavabo para que la 'pesadilla' no se convierta en realidad.