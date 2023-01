Moreno no llega a su cita en FITUR y se queda "atrapado en el AVE"

Una avería electrica en la línea que une Andalucía con Madrid, a la altura de Toledo, provoca fuertes retrasos en los trenes y en uno de ellos viajaba el presidente para presentar la Gala.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tenía previsto abrir la noche de este martes en Madrid la gala 'Conectando las experiencias del futuro', organizada por Turismo Andaluz con motivo de la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Sin embargo, el dirigente autonómico no ha podido abrir el acto y se quedó "atrapado" en el tren AVE en el que viajaba a la capital, como consecuencia de la avería detectada en el sistema eléctrico de la infraestructura ferroviaria entre La Sagra y Mora y Orgaz (Toledo), extremo que está afectando a las conexiones por tren entre Andalucía y Madrid.

"Hoy Andalucía celebra en Fitur 2023 una gala con algunos de nuestros mejores talentos. Acudía con ilusión para acompañarlos pero estoy, como miles de personas, atrapado en el AVE", ha manifestado el presidente andaluz en su perfil oficial en la red social Twitter.

Hoy Andalucía celebra en #Fitur2023 una gala con algunos de nuestros mejores talentos. Acudía con ilusión para acompañarlos pero estoy, como miles de personas, atrapado en el AVE. 😓



Gracias a @manuelcarrasco_ por ponerle música y voz, y a @Borisizaguirre por conducir el acto. pic.twitter.com/2XyzVdq6CB — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 17, 2023

Un mal arranque para los andaluces en Fitur, que tuvieron que salvar la ausencia de Moreno en la gala de presentación ante este imprevisto. Así que su papel lo asumió el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que ha encabezado la apertura del acto. Y como dice el refrán 'lo que mal empieza, bien acaba' y todo se queda en una anécdota ya que Bernal expuso ante los asistentes el proyecto turístico en el mayor escaparate del país como es FITUR. Todo para conseguir superar el numero de viajeros del año pasado y seguir siendo uno de los líderes del sector.

Además Moreno no habrá sido el único en no llegar a su cita, ya que muchos viejeros sufrían los fuertes retrasos entre las comunicaciones entre Andalucía y Madrid, y aunque aún no se ha solucionado la avería, este miércoles Renfe ha vuelto a poner en venta billetes. Los trenes que realizan este recorrido aún tienen que discurrir en un tramo por una vía única, lo que conlleva que ralenticen su trayecto.