El regreso de Susana Díaz a la campaña del PSOE debilita aún más a Espadas

El 'susanismo' reclama su presentacia en varios mítines en la provincia de Málaga, a pesar de desvelarse que ocultó un estudio en 2018 por 10.000 euros que no avalaba la gestión del PSOE.

El PSOE andaluz entra en 'pánico' a 100 días de las elecciones municipales. El ambiente debe estar bastante tenso en las filas socialistas y el liderazgo de Juan Espadas en la federación cuestionado. Tanto es así que aparece en escena, después de dos años sin subirse al atril de un mítin, la expresidenta de la Junta y senadora, Susana Díaz, para impulsar la precampaña electoral y ya tiene en su agenda diferentes actos cerrados.

El primero es este viernes en el municipio malagueño de Villanueva del Rosario y el próximo 15 de abril, también estará en un pueblo de Málaga, Algarrobo, porque según fuentes socialistas su presencia es reclamada por muchos compañeros y ella está dispuesta a mostrarles su apoyo. Vuelve el 'susanismo', eso sí, con el beneplácito de la dirección del partido, que justifica de manera tímida su participación en la campaña electoral en su cargo como senadora y por amistad con los alcaldes socialistas.

Este viernes a las 19:30h tendré el placer de intervenir en el acto de presentación del compañero Juan González como candidato a la alcaldía de Villanueva del Rosario (Málaga). pic.twitter.com/cEK2hMSbz7 — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) February 15, 2023

Diaz y sus 'achuchones' a la militancia aún tienen 'tirón' y hace exhibición de ello en la provincia donde se presenta como candidato el fuera amigo fiel de la expresidenta, Daniel Pérez, y con el que se distanció en las últimas primarias al cambiar de bando, posicionandose a favor de Espadas.

Mientras la dirección regional y provincial tratan de normalizar la campaña 'paralela' de Díaz, este regreso sólo echa más leña al fuego a las voces críticas ya existentes dentro del PSOE-A, que cuestionan a Espadas. Pero también retoma la vieja lucha de la expresidenta con Pedro Sánchez, que el pasado domingo presentaba junto a Espadas a Daniel Pérez.

El retorno empieza con polémica

El 'susanismo' vuelve a demostrar que existen muchas fisuras en la federación andaluza, más aún desde las pasadas elecciones autonómicas, en las que Espadas rubricó una sonada derrota frente al PP de Juanma Moreno. A ello se une que los sondeos recientes tampoco le ofrecen una buenas perspectivas y perdería en todas las capitales andaluzas, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Esta encuesta sobre la intención de voto de cara a las elecciones del 28 de mayo ha objeto de la última polémica, ya que tras ser cuestionada la imparcialidad del Centra en sede parlamentaria por el diputado del PSOE Mario Jiménez, se ha destapado lo que ocurrió hace cuatro años.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha hecho público que en noviembre de 2018 el Gobierno andaluz de Díaz encargó una encuesta que no llegó a publicar en la que se gastó 10.000 euros, "fondos públicos al servicio de un interés partidista, y aunque al parecer no recogía la intención de voto de los andaluces, si dejaba claro el rechazo a la gestión de los socialistas. Así que a escasos días de la celebración de elecciones, que fueron en diciembre, se ocultó.

Sanz no sólo ha destapado esta artimaña del PSOE sino que ha señalado que echaron a 33 investigadores del Centra y externalizaron estos estudios para encargárselos a Juan Montabes, el "sociólogo de cabecera" del PSOE. "Hay cosas que mueven al sonrojo ajeno", ha manifestado el consejero.

A ello, ha contestado la propia expresidenta en Twitter señalando que: "No creo tener que explicarle que tres días antes de unas elecciones no se puede publicar ningún estudio, ni siquiera de realidad social", ha indicado la senadora, que ha asegurado que se trataban de publicaciones periódicas y no de intención de voto.