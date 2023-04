Feijóo afea el "manoseo" de Sánchez a Doñana: No se defiende viajando en Falcon

El líder popular se ha comprometido con la provincia de Huelva a ejecutar las obras hídricas que el presidente aprobó en 2018 y que no se han ejecutado cuando acceda a la presidencia.

La provincia de Huelva centra este jueves el interés mediático por la presencia, casi de manera simultanea, del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, la visita de cada uno de ellos se produce de manera muy distinta y el escenario es de lo más áspero para Sánchez, ya que pisa la provincia a la que ha abandonado en los útimos cinco años.

Huelva carece de infraestructuras, sin AVE ni aeropuerto y con unas conexiones antiguas, entre las que sólo se salva el Puerto de la ciudad que ha experimentado un fuerte impulso, se coloca como la gran castigada del Ejecutivo de Sánchez. Pero la realidad se ha recrudecido con el impacto de la sequía y la afección al humedal del Parque Nacional de Doñana y a los agricultores de su entorno.

Según Feijóo la visita de Sánchez a Doñana sirve para desviar la atención y eludir tener que votar en el Congreso la reforma de la Ley del 'sólo sí es sí' propuesta por el PP, para evitar el daño electoral tras befeficiar a más de 1.000 violadores y pederastas, y por no poder "soportar la vergüenza" de ver "roto su Gobierno", ante la diferencia de voto entre los ministros de Podemos y PSOE.

El @ppopular es consecuente y permitimos avanzar en la reforma de la Ley del ‘sólo sí es sí’.



El PSOE se suma sólo porque les preocupa el daño electoral.



Pedro Sánchez se vuelve a ausentar del Congreso ante la vergüenza de ver roto su Gobierno. pic.twitter.com/V5QLaeImy3 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) April 20, 2023

Feijóo le pide a Sánchez que deje de "manosear Doñana"

Feijóo le ha reclamado a Sánchez, "no manosear" el Parque Nacional de Doñana, mientras que se ha comprometido, si llega al Palacio de la Moncloa, a ejecutar por el procedimiento de emergencia todas las obras que el actual Gobierno incluyó en la Ley del Trasvase de 2018 para garantizar agua en la zona del condado de Huelva y que no se han puesto en marcha.

Durante un acto público en Huelva, Feijóo se ha referido a la visita que Pedro Sánchez realiza hoy a Doñana: "No es coherente venir en Falcon a defender Doñana cuando Doñana se defiende ejecutando las infraestructuras" que se comprometieron. "Estoy de acuerdo con que Doñana no se toca", ha sentenciado el presidente del PP, quien ha pedido a Sánchez y sus ministros que dejen de "manosear" Doñana para echar "la culpa a los andaluces del problema del agua en España".

Ha criticado que el Gobierno esté echando "la culpa" de la sequía al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en referencia al asunto de la proposición de ley que se tramita en el Parlamento andaluz sobre los regadíos en la Corona Norte de Doñana. Para Feijóo, Moreno no ha dudado en venir a "desgastarse él" y no a los agricultores y ganaderos de esa zona, con el objetivo de "preservar la joya medioambiental del coto de Doñana", que "no es de Pedro Sánchez, sino de los andaluces y los españoles".

"No es el lugar de vacaciones de Sánchez", ha apuntado Feijóo, para quien si al presidente del Gobierno le importara realmente Doñana, habría atendido la petición de Moreno de hablar sobre este asunto, lo habría recibido y hubiese garantizado la ejecución ya de las obras que comprometió en el año 2018.

Sin embargo, según el líder del PP, los cinco años del Gobierno de Pedro Sánchez han sido "perdidos" en política hídrica, porque no ha querido hablar de un pacto de estado por el agua, al tiempo que se ha dedicado a "enfrentar" a unas comunidades con otras por el agua, así como a los agricultores, a los ganaderos y al resto de la población, lo que "no es razonable".