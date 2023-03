Resulta que Olona tampoco vivía en el pueblo de 'Graná' y 'celebra' el Ramadán

La justicia desestima la denuncia que presentó contra la alcaldesa del municipio de Salobreña por iniciar el expediente para darla de baja del padrón, al no acreditar su residencia.

Cualquiera que haya seguido mínimamente la trayectoria política de la exdiputada de Vox Macarena Olona puede comprobar que no es la misma que en sus inicios, cuando se subía a la tribuna del Congreso para defender el discurso más exacerbado de la formación de Santiago Abascal. También lo hizo durante la campaña electoral en Andalucía, cuando se presentó como candidata a la presidencia de la Junta, donde sus mensajes a la ciudadanía nada tenían que ver con 'la nueva' Olona, que en estos días se concentra en celebrar el Ramadán con la comunidad musulmana, mientras que antes le gustaba más conmemorar la Toma de Granada y la expulsión de los musulmanes.

Feliz Ramadán para toda la comunidad musulmana de España. #RamadanKareem https://t.co/xwAUNYtjlz — Macarena Olona (@Macarena_Olona) March 23, 2023

En mi casa se cumplen mis leyes, se cumplen mis reglas y en mi casa priman los valores occidentales desde que un 2 de enero con la toma de Granada con nuestra gloriosa Isabel la Católica se puso fin a 8 siglos de invasión musulmana.#CambioReal💚🇪🇦 #Macarenazo pic.twitter.com/kBWStRfqcR — 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼  (@J_V_Madrid) June 12, 2022

Y es que el papel de la exdiputada 'no coló' en Andalucía, aunque salió como representante en el Parlamento lo dejó poco después de tomar posesión, aquejada de una enferdad de que se recuperó rapidísimamente 'caminando' hacia Santiago. Los medios de comunicación del sur de España pocas veces se habían topado con una política similar y ponían en cuarentena sus acciones y palabras, todo apuntaba a que estaba escenificando un personaje sacado de la ficción, porque en aquel momento su "inspiración" era la presidenta italiana Meloni que defendía la familia tradicional, mientras que ahora Olona felicita en el 'día del Padre' a las madres de familias monoparentales.

Feliz #DiaDelPadre. También para vosotras, madres que sois mamá y papá en vuestro hogar. — Macarena Olona (@Macarena_Olona) March 19, 2023

Tampoco es la Macarena de 'Graná'

Y uno de esos momentos en los que se lanzó a la actuación fue con su polémico empadronamiento en el municipio granadino de Salobreña, muy cuestionado porque la alicantina, que trabajaba en Madrid, no residía en la localidad. Ahora la justicia se pronuncia sobre estos hechos, más concretamente desestima la denuncia que presentó la ex de Vox contra la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino (PSOE), por la presunta comisión de prevaricación administrativa en el inicio de un expediente para la "baja de oficio" de su empadronamiento en este municipio de la costa de Granada, después de varias visitas de la Policía al domicilio en las que no se pudo acreditar que residiera en la vivienda.

No sabemos si la nueva versión de Macarena volvería a presentar aquella denuncia y si al final es de 'Graná' o de Salobreña, porque lo único que ahora coincide con la anterior política sólo son las fotografías posando con diferentes modelos y dejándo constancia de ellos en las redes sociales, donde igual posa vestida de flamenca que con el diseño de Anibal Laguna.

Sin duda un personaje singular que ha dejado su particular huella en la política española y que ahora en su perfil renovado tampoco deja indiferente a nadie. Sigue provocando para no perder la popularidad que consiguió y amparada en la frase: "Bendita locura vivir sin ataduras" ahora puede ser tan feminista como la que más o reconocer que "la cultura musulmana forma parte de nuestra cultura española” cuando antes la consideraba "incompatible", porque lo importante es seguir en el escenario.