'Kichi' y Teresa Rodríguez 'firman' la defunción de Adelante Andalucía

Batacazo de la formación en las elecciones, sólo consigue diez concejales en toda Andalucía, seis de ellos son en Cádiz, aunque insuficientes para mantener la alcaldía que pasa al PP.

Las elecciones municipales en Andalucía han golpeado duramente al PSOE, pero lo ocurrido a su izquierda es un desastre aún mayor, sin olvidar la desaparición de Ciudadanos. Los continuos vaivenes, de divisiones y alianzas, por las que han transitado Izquierda Unida, Podemos y Más País han provocado su hundimiento, pero quien sale peor parado es el partido que lidera Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, que practicamente ha quedado borrado del mapa político.

La formación andalucista y anticapitalista no ha resistido a este 28M y tan sólo ha obtenido diez concejales en toda la comunidad, seis de ellos en Cádiz capital. En esta ciudad las urnas han provocado un vuelco en el Ayuntamiento, dando la mayoría absoluta al PP de Bruno García que será el nuevo regidor y apartando a Adelante hasta colocarla como tercera fuerza política, incluso por detrás del PSOE que obtiene siete ediles. Unos malos resultados que la propia Rodríguez reconoce.

No son buenos resultados para nosotros ni para la izquierda ni para la clase trabajadora andaluza.



Muchas gracias a la gente que nos ha ayudado hasta aquí y a nuestros votantes.



Toca reorganizarse, pensar sosegadamente y seguir construyendo partido.



Adelante, siempre 💚 pic.twitter.com/T2Uud0eYXE — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) May 28, 2023

Un castigo directo para el Gobierno de Adelante en Cádiz, que ha tenido José María González, 'Kichi', como alcalde durante dos legislaturas, aunque no se presentó como candidato a estas elecciones. La retirada de Kichi sumada a la de Teresa Rodríguez, que también dejó su cargo como parlamentaria andaluza para volver a la docencia, ha debilitado a la formación, que se sostiene con tan sólo dos diputados en el Parlamento.

Las decepciones en Cádiz y Sevilla

Adelante ha sufrido dos grandes reveses, uno en Cádiz donde el sustituto de Kichi, David de la Cruz, no ha conseguido convencer a los vecinos para mantener el proyecto de Adelante en la ciudad y tras el batacazo no ha dudado a pedir perdón con una emotiva publicación en su perfil de Twitter. Y la otra en Sevilla, donde una de las grandes apuestas de Rodríguez, la candidata Sandra Heredia, no ha logrado entrar en el Ayuntamiento.

Evidentemente, me equivoqué. Yo, el primero. Nos equivocamos. No supimos leer las señales del cansancio, las críticas del desencanto o las miradas tibias de indiferencia. Evidentemente, nos equivocamos. Sin querer hacerlo, sin ser consciente, sin ser tampoco consecuentes 🧵 — David de la Cruz (@ddelacruz7) May 29, 2023

Así se firma la 'defunción' de Adelante, que pasa a tener un peso insignificante en la comunidad, aunque seguro que sequirá siendo noticia por sus ocurrencias, como hacer un programa electoral escrito en andaluz o criticar series de dibujos animados por ser sexistas.