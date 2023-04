La Junta actúa en Europa para combatir la 'desinformación' sobre Doñana

La campaña orquestada por el PSOE y el Gobierno central para intentar desgasatar al Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno (PP-A) cobra intensidad y se agarran a la tensión provocada por la Ley para regularizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana como diana de su ataque.

Pero este mismo viernes, la Junta pasa a la acción y ha remitido dos cartas al embajador permanente de España para la Unión Europea, consistentes en un informe detallado sobre la ley que se está tramitando y una misiva de Moreno a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para acordar una delegación conjunta para explicar la propuesta que la Junta de Andalucía pretende realizar en Doñana.

El objetivo del Gobierno andalaluz es dejar claro ante la Comisión Europea que el plan de regularización no atenta contra la protección del humedal del Parque Nacional de Doñana, ni tampoco "supone ninguna amenaza para el cumplimiento de la sentencia" del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), tras la advertencia recibida este jueves.

En la carta, el director general de Espacios Naturales Protegidos de la Junta, José Enrique Borrallo, defiende la protección del espacio natural en un informe remitido al embajador, en respuesta al escrito de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, que alertaba sobre la posible afección de la proposición de Ley al cumplimiento de la sentencia del TJUE.

Me gusta el diálogo y el consenso, y lo he demostrado con hechos. Si el Gobierno central no está de acuerdo con nuestras propuestas, puede sentarse a la mesa y plantear una alternativa.



Lo que no se puede es dañar la imagen de #Andalucía y los productores.



Busquemos soluciones. pic.twitter.com/ePRCd0HmVF