La izquierda acepta los 200.000 euros solidarios del PP, pero con ingratitud

El grupo popular en el Parlamento andaluz dona parte de su asignación presupuestaria para los grupos minoritarios: Por Andalucía y Adelante, y a cambio lo que recibe son "feroces críticas".

Arranca el primer pleno del año en el Parlamento de Andalucía con los ánimos tensos entre los distintos partidos. El último asunto que ha generado un cruce de críticas entre todos ello ha sido el nuevo reparto de las asignaciones a los grupos para gastos de funcionamiento en este 2023 que, sobretodo, ha acentuado aún más las relaciones ya deterioradasentre aquellos que se sitúan a la izquierda del arco parlamentario: Por Andalucía y Adelante Andalucía.

La polémica no es nueva, en la anterior legislatura también se pelearon por lo mismo, pero ahora surge tras la iniciativa del Grupo del PP-A que ha decidido ceder parte de la asignación anual que le corresponde en base a los resultados de las elecciones autonómicas de 2022 (58 escaños), 50.000 euros al Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que se extraerían de los 200.000 euros que ya cedió en el pasado año a Por Andalucía, que ahora vería reducida esa 'donación' a 150.000 euros.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha defendido esta cesion de fondos para ayudar a los grupos minoritarios, que le llevará a renunciar a 200.000 euros, aunque se ha lamentado de alguna "crítica feroz", en referencia a Por Andalucía, y ha tachado de "equivocación" que se perciba ese ejercicio como "una ayuda vitalicia, como una obligación" del PP con esos grupos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reconocido que su grupo aceptará esos 50.000 euros procedentes del PP, aunque ha sostenido que "vamos a aceptar cualquier modelo de financiación que acepte la Mesa del Parlamento", así como ha planteado que "ni siquiera hemos pedido este dinero".

Los beneficiados aceptan el dinero pero también critican

Si alguien está pensando en el refranero popular y su cita: 'Es de bien nacidos ser agradecido', aquí no se da el caso. Desde el PP han manifestado que "no esperan agradecimiento" y Martin ha recordado que su partido ya acometió esa cesión de recursos en 2022 y que lo hizo con "Por Andalucía" porque "no estaba Adelante". "A mi grupo nos sorprende sobremanera que grupos que no dan nada a nadie critiquen la decisión solidaria de otros", para incrementar su estupor por el hecho de que "incluso los grupo beneficiarios sea quienes más están criticando".

Y es que desde Por Andalucía se percibe que detrás del gesto se busca el acercamiento del PP a Adelante para que se pueda debatir los temas nacionales que afectan al Gobieno central en la cámara andaluza y recibir su apoyo para evitar el veto que trata de imponer el PSOE.

Los socialistas también se suben al carro pero en este caso ve un interés electoral para provocar mayores fisuras en los partidos de izquierda y que no haya alianzas de aquí a los comicios del 28 de mayo.