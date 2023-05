IU y Podemos tiran de sectarismo y vetan al partido de Teresa Rodríguez

Adelante Andalucía queda excluida de la cobertura electoral por parte de RTVE a petición sus antiguos socios, que repiten el mismo intento este 28M que en las pasadas autonómicas.

Los que una vez fueron socios y representaban juntos a la izquierda en el Parlamento andaluz ahora son enemigos. Adelante Andalucía, la formación que lidera Teresa Rodríguez, se ha convertido en un grupo molesto para Izquierda Unida, Más País y Podemos, así que, para apoderarse de los votos que la gaditana anticapitalista puede arrastrar, han silenciado su campaña de cara al 28 de mayo.

Que mejor manera de borrar a Adelante del mapa que vetar sus apariciones públicas y, para ello han acudido a la Junta Electoral de Sevilla pidiendo que la formación sea excluida del plan de cobertura informativa de las elecciones municipales de Radio Televisión Española- Andalucía (RTVE). Una denuncia que ha sido atendida y que han presentado por un lado la coalición Para la Gente (marca electoral en Cádiz, Granada y Jaén de Izquierda Unida Andalucía, Más País Andalucía, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz) y por otro Podemos Andalucía.

El argumento concurrente en la respuesta de este órgano electoral ante sendos recursos es el hecho de que Adelante Andalucía no alcanzó una representatividad mínima del 5% en las últimas elecciones a las que concurrió, las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 2022, donde logró 168.960 votos, el 4,58% de los votos emitidos y dos diputados.

Con estos números, la argumentación de IU y Podemos Andalucía en sus recursos ante la Junta Electoral Provincial se orientaba a la consideración por parte de RTVE Andalucía de la coalición que lidera Rodríguez como partido significativo, una vía alternativa a la de los partidos representativos, que recoge la instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central y que invoca en su pronunciamiento la Junta Electoral Provincial, sobre la proyección de los partidos en los medios públicos. Al respecto la JEP considera que no es significativo.

IU y Podemos repiten jugada y Adelante contesta

De este modo ha arrancado la campaña de la izquierda en Andalucía y aunque habrá recurso sobre esta decisión y no está todo dicho, no es la primera vez que Teresa Rodríguez experimenta la censura de los que fueron sus aliados, que ahora están bajo la marca de Por Andalucía y utilizaron la misma maniobra para que no participara en los debates de las elecciones autonómicas de RTVA, pero fracasaron. Rodríguez recibió cobertura informativa y debatió con el resto de candidatos, entre ellos con la impulsora del veto, Inmaculada Nieto (IU), entonces candidata de Por Andalucía y actual portavoz de la coalición.

En esta ocasión, la líder de Adelante también se defiende y ha calificado de "cobarde y rastrero" los hechos a través de su cuenta de Twitter, donde ha afirmado que esto demuestra que tienen"miedo" a su candidata en Sevilla, Sandra Heredia, o puede deberse a viejas rencillas ya que formó parte de Podemos. Pero además no ha dudado en lanzar una pulla a IU y Más País que han mostrado su afinidad hacia el proyecto de Yolanda Díaz, Sumar.