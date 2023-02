Aznar alerta que "hemos sido humillados por Marruecos" y Sánchez lo permite

El expresidente avisa de las "consecuencias negativas" que tendrán para España las últimas crisis diplomáticas con Argelia y Marruecos. Aborda también la moción de Vox con Tamames al frente.

El 'plantón' del Rey de Marruecos, Mohamed VI, al presidente del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, al no asistir a la cumbre entre ambos países que se celebra en Rabat, ha provocado que se cuestione el rumbo que están tomando los actuales vínculos diplomáticos.

El último en dejar en evidencia el 'estado de salud' de las relaciones de Sánchez con el país vecino, ha sido el expresidente del Gobierno José María Aznar que ha manifestado, este jueves desde la localidad sevillana de Tomares donde ha participado en un foro, que le ha molestado "mucho" que un jefe del Ejecutivo español haya sido "desairado y más que se deje desairar".

Aznar ha considerado que la política internacional de España tiene que ser objeto de consensos y, sobre todo, pactarla con el líder de la oposición. Ha indicado que él nunca intentaría pactar la política internacional con partidos separatistas, sino que el PSOE sólo la debería pactar con el PP.

También ha criticado que Sánchez no haya pactado con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, un asunto tan importante como la postura de España sobre el Sáhara y ha considerado que debería haber sido un tema objeto de debate en el Congreso de los Diputados y que se hubiera sometido a votación.

Hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos.

"Hemos sido humillados por Marruecos", según ha sentenciado el expresidente del Gobierno, quien ha lamentado que se hayan perdido las "relaciones" con Argelia. Tras indicar que el Rey de Marruecos tiene una "personalidad especial" y un "talento grande", Aznar ha añadido que le gustaría que los intereses de España estuvieran "mejor defendidos y representados".

"De lo que se ha hecho ahora van a venir consecuencias negativas. Se ha hecho una operación espectacular, no se ha pactado, no se ha consensuado, no ha habido ni siquiera una comparecencia parlamentaria, hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos", según ha sentenciado el expresidente del Ejecutivo español.

Sobre Vox y Tamames: "España no está para estas cosas"

El expresidente ha hecho un diagnístico sobre el actual Gobierno de coalición de España y su posible continuidad al frente del país después de celebrarse las elecciones generales y su análisis deja un negro panorama, ya que, según Aznar, entraría en un "proceso constituyente y eso significaría que oficialmente se establecería el fin de la transición española tal y como la hemos conocido y se promoverían unas reformas constitucionales que cambiarían sustancialmente lo que significa la actual España constitucional".

Ante este escenario, se produce también el intento de derribo al Ejecutivo de Sánchez que propone Vox con una moción de censura que encabezaría como candidato el economista Ramón Tamames y que ha provocado la perplejidad de Aznar, que asegura que lo conoce muy bien y ha destacado su inteligencia, pero también su avanzada edad de 90 años. "Tenemos que tomarnos el país en serio. Hay partidos cuya utilidad es dudosa cuando se hacen este tipo de cosas", para sentenciar que: "España no está para este tipo de cosas".