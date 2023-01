'La chica de nieve', la serie 'made in Málaga' que triunfa en el mundo

El malagueño Javier Castillo 'coloca' su serie como la segunda más vista en 60 países en sólo tres días de su estreno en Netflix. Basada en su novela y rodada en Málaga, el triller convence.

La competencia en el sector audiovisual es cada vez más fuerte y las plataformas no se detienen en la búsqueda de nuevos contenidos, unas veces con más acierto y otras con propuestas que pasan desapercibidas. Sin embargo, no es el caso de la serie 'La chica de nieve' que ha estrenado recientemente Netflix, el día 27 de enero, y que en tan solo tres días se ha posicionado como la segunda serie más vista en el mundo.

Una buena noticia para el sector audiovisual español y sobre todo para su autor, Javier Castillo, que lo celebra a través de su perfil en redes sociales. Y no es para menos, porque aunque la novela en la que está inspirada la serie fue la más leida durante el confinamiento y todo un best seller con más de un millón de ejemplares vendidos, no es tan habitual que una producción española se posicione entre las 10 más vistas en 60 países.

¡Gracias por la bestial acogida!

¡Estamos todo el equipo de la serie en una nube en la que nos habéis colocado vosotros!

¡TOP 10 en más de 60 países y SUBIENDO!



¡En estos momentos es la segunda serie más vista del MUNDO! #LaChicaDeNieveNetflix @NetflixES



¡Gracias, gracias! pic.twitter.com/SNQhAf30RN — Javier Castillo (@JavierCordura) January 30, 2023

Castillo ha sabido adaptar su novela, una historia de suspense que tenía como ambientación el día de Acción de Gracias en Nueva York, para convertirla en un triller que tiene como escenario su tierra natal: Málaga. Ha sido capaz de mostrar el lado más oscuro y tenebroso de una ciudad que siempre esta iluminada por el sol, para sumergir al espectador en la historia de la desaparición de una niña de la que se pierde la pista en la Cabalgata de los Reyes Magos de su ciudad, en la que se desarrollado el rodaje.

Una joven periodista empeñada en descubrir la verdad. Su mentor, que haría cualquier cosa por protegerla, incluso de sí misma. Conoce a Eduardo y Miren. #LaChicaDeNieveNetflix llega el 27 de enero. pic.twitter.com/i0KCploxzf — Netflix España (@NetflixES) January 13, 2023

Un éxito rotundo para el escritor malagueño que supera todas las espectativas del público y para los dos protagonistas de la serie 'La chica de nieve': Milena Smith (Mirem) y Javier Coronado (Eduardo). Un producto 'top 10' de Netflix al que aún le queda recorrido, después de convertirse en el plan perfecto para muchos espectadores en este fin de semana de frío en todo el país.