Lambán vuelve a 'sacar la cara' por Andalucía y arremete contra TV3: "Miserable"

La parodia sobre la Virgen del Rocío tampoco ha gustado al presidente de Aragón que la ha calificado de "muy mal gusto" y ha señalado la "soberbia" de la cadena catalana.

No es la primera vez que el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, ha mostrado su respaldo a la comunidad andaluza y, ahora, tras la parodia emitida por el programa satírico 'Està passant' de la televisión autonómica TV3, con una actriz ataviada como la Virgen del Rocío, ha vuelto a romper una lanza a favor de los andaluces.

Lambán ha publicado un tuit en su perfil de la red social en la que ha tachado de "miserable" el sketch de la cadena pública TV3 y ha criticado la actitud "soberbia y estúpida" de "esos individuos" que miran de ese modo al resto de los españoles. Asimismo, ha recriminado las imágenes emitidas en plena celebración de Semana Santa y ha mandado su solidaridad a los andaluces que se hayan sentido ofendidos.

Miserable y de mal gusto la parodia de la Virgen del Rocío de @tv3cat Otra muestra de esa actitud entre soberbia y estúpida con la que estos individuos nos miran al resto de los españoles. Mi solidaridad con los andaluces y con todos los que se hayan sentido insultados — Javier Lambán (@JLambanM) April 10, 2023

El presidente aragonés no se pliega ante los intentos del separatismo catalán, a pesar de que a su partido, liderado por Pedro Sánchez, les utilice como socios. Además, no ha sido la única vez que ha reinvicado la unidad del territorio y una financiación autonómica justa para todas las comunidades, poniéndose del lado del presidente andaluz Juanma Moreno (PP-A) en sus reivindicaciones y en proyectos comunes para unir ambos territorios. Lambán no se cortó tampoco a la hora de exponer su visión sobre el futuro de Andalucía y su gran potencial.