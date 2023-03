Espadas arremete contra PP y jueces para tratar de sortear el bochorno en el 8-M

El PSOE-A asume como propio el mensaje de Ferraz para aguantar las críticas por la Ley del 'sólo sí es sí' y acusa al PP de haber votado en contra y a los jueces por su interpretación.

El contador de los agresores sexuales que se benefician de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del 'sólo sí es sí', sigue en marcha. El goteo de rebajas de penas de prisión, o incluso excarcelaciones, se produce en toda España y mientras las víctimas son aún más vulnerables, los socios del Gobierno central, PSOE y Unidas Podemos, no se pone de acuerdo en la rectificación de la ley.

Así que ambos partidos llegan a la celebración del 8 de marzo con poco de lo que presumir, puesto que esta ley que impulsa la ministra de Igualdad, Irene Montero, no sólo no ha servido para proteger a la mujer sino que castiga aún más a las víctimas. El PP-A ha criticado este lunes que sigan instalados en el "enfrentamiento por intereses electorales" y no estén dispuestos a llegar a un acuerdo.

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha lamentado el "daño social que ha provocado el error legislativo de la Ley 'sólo sí es sí", que hasta el momento ya ha beneficiado a 140 agresores sexuales o violadores en rebajas de condenas y ha conllevado 12 excarcelaciones en esta comunidad.

Espadas saca su cinismo ante los estragos de la Ley

Y casi de manera simultánea, el líder del PSOE-A, Juan Espadas, ha hecho un llamamiento similar, aunque siempre siendo fiel a su jefe de filas. Así ha expresado su deseo de que "sea posible alcanzar un acuerdo" con las formaciones que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. "Sería un acuerdo dentro de lo natural, y del espíritu de colaboración de un proyecto de un gobierno de coalición", ha señalado el secretario general del PSOE-A.

No obstante, y ante el rechazo que desde Unidas Podemos, Espadas ha apostillado que, "en sede parlamentaria", cuando hay una propuesta "encima de la mesa, es transparente y, por tanto, aquellos que se quieran sumar también con sus votos, bienvenidos sean para corregir lo que obviamente debe corregirse cuanto antes".

El líder del PSOE-A se carga de cinismo para sostener los mismos argumentos de Ferraz, señalando que "lo que hay es el intento de una negociación, de un acuerdo para corregir técnica y jurídicamente una ley que, sin duda, necesitaba nuestro país, porque había que plantear una atención integral a las víctimas mucho más potente y más sólida de la que teníamos con anterioridad".

Ante la verguenza que puede suponer este 8M para el PSOE salir a la calle, Espadas ataca al PP y a los jueces. De un lado destaca que el PP "votó que no, como siempre hacen" los 'populares' "cada vez que hay que plantear cualquier cuestión que signifique proteger más y mejor a las mujeres", ha denunciado a pesar de las dolorosas cifras de agresores beneficiados.

Aunque ha admitido que dicha ley, "efectivamente, ha generado problemas", señala que han sido más graves "a la hora de ser interpretada por parte de los jueces", de forma que "ha dejado una laguna, un hueco por el que caben interpretaciones", que son, "desgraciadamente, muchas más de las que de las que deberían ser".